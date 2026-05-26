Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Data publicării: 26 Mai 2026

Autor: Alexandra Firescu

bani lei romanesti . sursa foto httpswww.magnific.com, @Vlad Ispas (1) Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, că dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie.

Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie a fost stabilit oficial printr-o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial și devenită obligatorie pentru toate instanțele și autoritățile fiscale. Decizia clarifică modul de aplicare a legislației privind TVA și elimină interpretările divergente din practică.

Actul a fost publicat marți în Monitorul Oficial și produce efecte juridice de la momentul publicării. Conform hotărârii, dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie, ceea ce înseamnă că firmele pot reporta soldul negativ al TVA în deconturile viitoare fără a fi limitate de termenul de prescripție.

Ce a decis ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în interesul legii formulat de Curtea de Apel Brașov și a stabilit interpretarea unitară a dispozițiilor din Codul fiscal. Judecătorii au decis că dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative de TVA în perioadele fiscale următoare nu este prescriptibil, potrivit articolelor din Legea nr. 571/2003 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Decizie pronunțată de 25 de judecători

Hotărârea a fost luată de completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, format din 25 de judecători ai instanței supreme, reuniți pe 20 aprilie 2026. Decizia vizează aplicarea unitară a art. 147 indice 3 din Codul fiscal și stabilește că reportarea TVA-ului negativ nu poate fi limitată în timp.

Efectul este direct și obligatoriu pentru toate instanțele și instituțiile fiscale, inclusiv în litigiile cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Contribuabilii care au sume de TVA de recuperat sau reportat le vor putea utiliza fără aplicarea prescripției, până la încetarea activității economice, conform Mediafax.

CITEȘTE ȘI: ICCJ: Dreptul de a reporta TVA nu se prescrie. Biriș: Clarificare bine-venită pentru mediul de afaceri
 

