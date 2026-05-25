DCNews Stiri România își întărește parteneriatul cu SUA. Bucureștiul, contract strategic de de 565.000 USD/lună
Data publicării: 25 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

steaguri-romania-si-sua_35279200 Foto: Freepik.com
Administrația Prezidențială a anunțat încheierea unui contract de consultanță strategică menit să sprijine consolidarea relațiilor României cu Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii.

Administrația Prezidențială a anunțat consolidarea demersurilor de întărire a Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, printr-un set de acțiuni menite să sprijine obiectivele majore de politică externă și securitate ale României.

În acest context, a fost încheiat un contract de consultanță strategică și asistență instituțională care vizează facilitarea dialogului cu mediile decizionale de la Washington și susținerea unor priorități esențiale precum apărarea, securitatea națională, atragerea de investiții și combaterea criminalității transnaționale. Inițiativa se înscrie într-un cadru mai larg de coordonare între instituțiile statului și reflectă direcția asumată la nivel politic pentru consolidarea profilului internațional al României. 

Consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA

Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre.

În sensul celor de mai sus, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Contractul a fost încheiat pe o durată inițială de 6 luni 

Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA. Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante.

Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil. Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României.

