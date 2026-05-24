Doi turiști din București, salvați după ce au căzut 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului

Doi turişti din Bucureşti au fost recuperaţi, duminică, de salvatorii montani după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Un bărbat și o femeie, salvați de echipele de intervenție

Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, este vorba despre un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 57 de ani.

„Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore ce nu necesită spitalizarea, iar cea de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral şi traumatism toraco-abdominal”, arată sursa citată.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul de la POA Braşov solicitat la faţa locului, fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, notează Agerpres.

Weekend solicitant pentru salvamontiști

Acest weekend a fost unul extrem de solicitant pentru salvamontiști, care au intervenit continuu pentru salvarea turiștilor, în special a participanților la ultramaratonul „Transylvania 100”. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul echipelor de salvare montane, după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

