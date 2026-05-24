€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Doi turiști din București, salvați după ce au căzut 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului
Data publicării: 24 Mai 2026

Doi turiști din București, salvați după ce au căzut 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului
Autor: Iulia Horovei

abruptul bucegilor caraiman Abruptul Bucegilor. Sursa foto: Iulia Horovei, rol ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Doi turiști din Capitală au fost recuperați de salvamontiști, duminică, după ce au căzut în Munții Bucegi.

Doi turişti din Bucureşti au fost recuperaţi, duminică, de salvatorii montani după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Un bărbat și o femeie, salvați de echipele de intervenție

Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, este vorba despre un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 57 de ani.

„Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore ce nu necesită spitalizarea, iar cea de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral şi traumatism toraco-abdominal”, arată sursa citată.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul de la POA Braşov solicitat la faţa locului, fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, notează Agerpres.

Weekend solicitant pentru salvamontiști

Acest weekend a fost unul extrem de solicitant pentru salvamontiști, care au intervenit continuu pentru salvarea turiștilor, în special a participanților la ultramaratonul „Transylvania 100”. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul echipelor de salvare montane, după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Citește și: Directorul Salvamont Braşov atrage atenţia asupra problemelor Transylvania 100. Salvamontiştii au improvizat balustrade din sforile pe care le folosesc la intervenţii 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caraiman
muntii bucegi
brasov
prahova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Satul care a uimit internetul. Toți cei peste 5.000 de locuitori trăiesc pe o singură stradă
Publicat acum 6 minute
Mugur Isărescu premier? Răspunsul lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 21 minute
Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu
Publicat acum 30 minute
Tânăr de 18 ani, mort în accident. Alți doi, de 18 și 19 ani, au scăpat cu viață
Publicat acum 36 minute
Zodia vizată de astre în săptămâna 25-31 mai. „Gestionarea stresului e prioritate” - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 11 ore si 14 minute
Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord
Publicat acum 12 ore si 56 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Frază cheie în ”Strategia europeană pentru SMR-uri”, explicație pentru poziția lui Bolojan contra Doicești
Publicat acum 10 ore si 48 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close