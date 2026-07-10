Galați, un nou pas spre realizarea Spitalului de Pneumoftiziologie

Foto: Facebook Costel Fotea

Sunt ultimele momente pentru turnarea plăcii de la parterul noii unități de igienizare a Spitalului TBC Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Pe șantierul noii unități de igienizare de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Galați se apropie de finalizare lucrările la secțiunea destinată spațiilor tehnice ce vor fi amenajate la demisolul imobilului.

După ce, recent, au fost turnate elementele de bază ale structurii de rezistență (elevația), a fost instalat stratul de rol izolator între demisol și parter, iar acum se montează armătura în vederea turnării din beton de la cota zero a imobilului.

Noua unitate, o investiție a Consiliului Județean Galați în valoare de 5,2 milioane de lei, va avea o suprafață utilă de 300 mp (demisol + parter), și va contribui la creșterea eficienței fluxurilor de lucru și asigurarea unor condiții de igenizare la cele mai înalte standarde.

Noua unitate va include: spațiu tehnic eficient energetic; zone pentru spălare, dezinfectare, călcare, depozitare și eliberare rufe curate; vestiare și grupuri sanitare.

Investim îm servicii medicale mai bune și un plus de confort pentru pacienții din Galați", a ținut să precizeze președintele Consiliului Județean.