O fetiță de 2 ani a căzut de la etaj, în toiul nopții, după minute de plâns. Mama spune că ea era inconștientă

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

O fetiță de 2 ani și jumătate a căzut de la etajul al doilea, noaptea, fără ca nimeni din familie să o audă.

O fetiță de doar 2 ani și jumătate, din Oradea, este în stare gravă la spital. Aceasta a căzut, în toiul nopții, de la etaj, de la fereastra apartamentului în care locuiește cu părinții și fratele ei. Vecinii spun că fetița ar fi plâns minute în șir înainte de a se prăbuși de la etajul al doilea. Părinții fetei spun că n-au auzit-o și că ar fi aflat totul când Poliția a bătut la ușă.

Fetița s-ar fi cățărat pe un scaun uitat în dreptul ferestrei deschise, în jurul orei 03:00, din camera în care dormea cu fratele de 7 ani.

Vecinii sunt cei care au sunat la 112. ”Traumatismul cranian a fost sever. La fel şi traumatismul toracic”, explică Hadrian Borcea, șef UPU SMURD Bihor, conform Observator.

Mama fetei spune că ea are probleme cu sănătatea și nu ar fi fost conștientă în momentul incidentului: ”Eu am probleme cu sănătatea, am leşinat, chiar cu două ore înainte să se întâmple toată chestia... Ne-am pomenit cu poliţia în casă”.

”Niciun moment nu a apărut nimeni din familie pe întreaga durată a intervenţiei. Şi nici nu s-a solicitat intervenţia, pentru altcineva din cadrul familiei respective”, a specificat Hadrian Borcea.

”Ţipete ca și cum ar cere un ajutor. Garantat. Totuşi, nu auzi copilul? Că a ţipat! A plâns!”

Locatarii din blocul vecin spun că fetița a plâns minute în șir înainte de cădere. ”Ţipete ca și cum ar cere un ajutor. Garantat. Totuşi, nu auzi copilul? Că a ţipat! A plâns! Omul, oricât dormi... Verifici copilul. Plâns şi gata. Când a căzut... nu s-a mai auzit”, spune o vecină. ”La ora respectivă, copilul treaz şi mama? Ce făcea?", spune o localnică.

Fetiţa a fost intubată şi acum este ajutată să respire de aparate. Sunt, însă, speranţe că îşi va reveni. Poliţiştii încearcă acum să stabilească ce s-a întâmplat.