Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni 6-12 iulie 2026

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna începe cu un careu între Soarele din Rac și Saturn din Berbec. De parcă nu erau de ajuns cele mai recente evenimente astrologice, acum avem încă un aspect care să ne epuizeze din toate punctele de vedere.

Pe 7 iulie, Neptun își va începe retrogradarea în Berbec, care va dura până pe 13 decembrie.

Pe 9 iulie, Venus va ajunge în semnul Fecioarei.

Și să nu uităm că Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Soarele, ceea ce înseamnă că vor apărea multiple încurcături chiar și acolo unde totul pare logic sau bine pus la punct.

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Horoscop 6-12 iulie 2026 Berbec

Fă tot posibilul să îți conservi energia și celelalte resurse pentru activitățile care contează cu adevărat. Venus intră în casa a șasea, harnic vei fi, însă ai nevoie de o organizare eficientă. Neptun își va începe retrogradarea în semnul tău, deci să nu te mire dacă te vei confrunta cu un nivel de confuzie crescut. Nu crede că tot zboară se mănâncă.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Taur

Chestiunile administrative îți dau adevărate bătăi de cap. Se vor rezolva încurcăturile din cauza documentelor, însă ai nevoie de răbdare. O perioadă bună pentru renovare, redecorare, reparații sau schimbări pe plan imobiliar. Și așteaptă-te la cheltuieli suprinzătoare.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Gemeni

Marte rămâne în preajma lui Uranus, deci ai multă energie. Și pe ici pe colo și frânturi de furie. Ți-ar prii să te implici în multiple activități fizice, competiții sau proiecte educaționale. Mercur retrograd în casa a doua te poate ajuta să îți dai seama cum poți îmbunătăți situația financiară.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Rac

Recomandarea principală este aceea de a nu avea așteptări mari de la această săptămână. În primul rând, din cauza careului Soare-Saturn. Un asemenea aspect aduce întârzieri, blocaje și limitări. Și dacă îl mai punem la socoteală și pe Mercur retrograd din semnul tău, este clar că trebuie să alegi simplitatea de fiecare dată. Multe se vor rezolva de la sine.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, face un careu cu Saturn. Începi săptămâna obosit. Atunci când nu mai poți, nu trebuie să mai poți încă un pic. Unele capitole se închid și nu ar trebui să te opui. În rest, să ne amintim că Jupiter este în semnul tău și că Venus trece în casa a doua. Deci, pe primul loc trebuie să pui distracția și veselia.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Fecioară

La începutul săptămânii, nu îți dau pace întreruperile, amânările și neînțelegerile din planul social. Însă, nu este cazul să pui la suflet, ci să înveți să te detașezi. Pe urmă, Venus își va începe tranzitul în semnul tău. Și te va “obliga” să te ocupi de iubirea de sine și de ce contează cu adevărat.

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Horoscop 6-12 iulie 2026 Balanță

Discuțiile cu șefii sau unii colegi nu vor fi neapărat pe placul tău. Îți recomand să ai, întotdeauna, dovezi pentru ce proiecte sau activități ți se cer. Dacă ești într-un proces de recrutare, va dura mai mult decât te-ai fi așteptat. Sau acum primești, în sfârșit, răspunsul pe care îl așteptai de ceva vreme. Dar adevărul este că viața personală contează în zilele următoare.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Scorpion

În continuare, te vei confrunta cu numeroase cheltuieli noi. Asta nu înseamnă că ți-ai stabilit tu bugetul în mod corect. Deci nu te învinovăți! Îți recomand să citești de mai multe ori documentele pe care le semnezi, comenzile online sau mesajele importante(înainte de a le trimite).

Horoscop 6-12 iulie 2026 Săgetător

Jupiter, guvernatorul tău, se instalează ușor ușor în casa a noua. Te ajută să călătorești, să ai reușite la examene și să îți conturezi noi obiective, unele mai îndrăznețe. Neptun va retrograda în casa a cincea și te obligă să îți dai seama care este rolul iubirii sau al afecțiunii în viața ta actuală. Venus intră în casa carierei, vei fi apreciat, însă asta nu înseamnă că trebuie să faci și treaba celorlalți.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Capricorn

Conversațiile multiple cu partenerul sau familia vor scoate, din nou, la suprafață faptul că nu reușiți deloc să vă sincronizați. Programele vă sunt diferite și mai apar și chestiuni suplimentare. La locul de muncă, riști să te pierzi în unele proiecte sau treburi care nu contează așa mult. Pe plan financiar, este nevoie de cumpătare.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Vărsător

Ori nu vei avea nicio clipă de odihnă ori te vei plictisi cumplit. La serviciu, încearcă să pui pe primul loc faptele și nu vorbele. Unele discuții cu colegii se vor demonstra a fi inutile. Dacă mergi la investigații medicale, du-te cu temele făcute. Adică să pui toate întrebările posibile și imposibile.

Horoscop 6-12 iulie 2026 Pești

Copiii, indiferent de vârsta lor, vor fi surse de stres. Vei avea nevoie de răbdare pentru a te înțelege cu ei. Venus intră în casa a șaptea, ceea ce înseamnă că relația de cuplu se poate îmbunătăți, mai ales dacă decideți să vă implicați împreună în unele proiecte. Ferește-te cât poți de speculații financiare!