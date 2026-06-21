Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 22-28 iunie 2026

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna viitoare nu este una foarte ocupată din punct de vedere astrologic. Avem două aspecte minore. Trigonul Venus-Saturn și careul Soare-Neptun. Primul ne face mai pragmatici pe plan amoros sau financiar. Iar al doilea se poate face vinovat pentru o lipsă de direcție, epuizare sau un grad crescut de confuzie.

Iar principalul eveniment va fi intrarea lui Marte în semnul Gemenilor, din data de 28 iunie. Acesta ne promite o perioadă cu multiple întâmplări, unele chiar bizare. Să nu uităm că, pe 4 iulie, Marte se va întâlni cu revoluționarul Uranus

Horoscop 22-28 iunie 2026 Berbec

Marte, propriul guvernator, se pregătește să iasă din casa a doua. Însă, până atunci, adică 28 iunie, îți poate aduce cheltuieli neprevăzute. Unele referitoare la chestiuni importante, dar și unele nesemnificative, doar impulsive. Discuțiile cu familia pot avea parte de neînțelegeri.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Taur

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Deci să nu te mire dacă treci de la o stare la alta cu o viteză uimitoare. Când ești energic, impulsiv și curajos. Când blocat și incapabil să iei decizii. Important este să nu lași furia să se manifeste în mod necontrolat. Dar, dacă ai așteptat declicul necesar să finalizezi sau să începi altul, s-ar putea să îl primești de unde nu te-ai fi gândit.

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Horoscop 22-28 iunie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se apropie de retrogradare în casa a doua. Evită discuțiile inutile despre bani. Ba chiar ți-ar prii să fii cât mai discret când vine vorba de salariul sau resursele tale. De asemenea, este necesară o verificare serioasă a tranzacțiilor online sau atunci când faceți programări/rezervări.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Rac

Soarele a intrat în semnul tău, acolo unde se află Mercur și Jupiter. Vei căpăta un plus de energie. Te vei reconecta cu amintiri, oameni, locuri. Însă, cum Mercur se pregătește de retrogradare, trebuie să fii pregătit de fiecare dată cu mai multe scenarii. Sau să devii mai flexibil. Calitatea săptămânii va conta și de nivelul de optimism.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Leu

Marte se pregătește să iasă din casa a zecea. Adică se pot intensifica conflictele cu șefii sau alte persoane cu autoritate. Dar poate îți vei da seama și că ai avut așteptări prea mari de la unii oameni. Îți recomandăm să te ferești de jocurile de putere. O perioadă bună pentru a face un bilanț al ultimilor doisprezece ani.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Fecioară

Deplasările, mutările, călătoriile pot avea parte de întârzieri, blocaje, amânări. Și cei care au examene sau chestiuni administrative de rezolvat se vor poticni de tot soiul de încurcături. Urmează o perioadă potrivită pentru strategii. Încă nu le spune celor din jur ce vrei în viitorul apropiat.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, face un trigon cu Saturn. Timpul se va scurge prea încet pentru gustul tău. Însă, ai putea profita de asta pentru a mai rezolva și alte probleme. Pe plan profesional, este cazul să fii mai visător sau mai îndrăzneț.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul tău, va ieși din casa a șaptea duminică. Dar, până atunci, poate agita serios spiritele din punct de vedere relațional. Pot apărea conflcte spontane cu partenerul sau familia. Evită, totuși deciziile luate la cald sau declarațiile răutăcioase. Vă pregătiți de schimbări pe plan profesional.

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Horoscop 22-28 iunie 2026 Săgetător

Urmează o săptămână stresantă. Pe mai multe planuri. Parcă nu vă va ajunge niciodată timpul, iar persoanele care ar trebui să vă ajute nu își asumă nicio responsabilitate. Vă pregătiți de schimbarea lui Jupiter, guvernatorul vostru, una care vă va plăcea. Însă, până atunci, veți avea de învățat unele lecții.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Capricorn

Astrele îți oferă încă o săptămână de aspecte pe plan personal. Poți îmbunătăți relația de cuplu, să câștigi curaj pentru a lua unele decizii serioase sau pentru a fi disponibil să cunoști și alte tipare ca de obicei. Și învățați cu toții să vă bucurați de orice clipă liberă! Pentru că Marte va intra în casa muncii și nu veți mai avea o clipă de respiro.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Vărsător

Marte va ieși din casa a patra. Pe ultima sută de metri, vei rezolva unele probleme referitoare la locuință sau la familie. Însă, nu cu liniște, ci într-un mod mai agitat. Asta s-ar putea să îți influențeze și starea de la locul de muncă. Te pregătești de o perioadă destul de intensă, așa că încearcă să alungi procrastinarea.

Horoscop 22-28 iunie 2026 Pești

O săptămână plină de dileme. Ori se petrec schimbări pe plan profesional, ori le așteptați din tot sufletul. Unii dintre voi sunteți într-un punct în care nu vă mai regăsiți. Copiii, persoana iubită sau pasiunile pe care le-ați tot neglijat vă pot ajuta să depășiți zilele mai stresante.