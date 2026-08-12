Anunțul OMV la care ”nimeni nu a reacționat”. Iulian Iancu: ”Vedem contractele! Pleacă gazele din România!”. Ce s-ar putea întâmpla când nu suntem atenți

Iulian Iancu, la DCNews/ Colaj ChatGPT

Expertul în energie Iulian Iancu lansează o acuzație dură privind gazele din Marea Neagră: România riscă să-și vadă resursele energetice contractate în exterior, în timp ce consumatorii și economia românească suportă prețurile tot mai mari la energie.

Gaze din România, contractate de Germania și Moldova

”OMV-ul a ieșit zilele trecute și a anunțat public - nimeni din România nu a reacționat - că ei vând la Uniper Germania gazele din Marea Neagră, că au făcut contracte pe 15 miliarde de metri cubi*, la o producție anuală de 8 miliarde. Pe următorii 5 ani, au 15 miliarde de dat la o firmă din Germania și o firmă din Moldova” a spus profesorul Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, în interviul acordat analistului politic Bogdan Chirieac la DCNews, DCNewsTV și DCBusiness.

OMV Petrom a semnat contracte de vânzare de gaze din Neptun Deep cu compania germană Uniper și cu Energocom din Republica Moldova. Din România, primul client care a cumpărat gaze naturale în avans, din viitoare producție a concesiunii Neptun Deep este Silcotub SA, cel mai mare producător local de țevi fără sudură.

Legea offshore. ”Am făcut infarct în timpul dezbaterilor și legea a fost întoarsă”

Precizarea a venit în contextul discuției despre legea offshore. În negocierile pentru acea lege, Iulian Iancu, înainte de a face infarct, a pus condiția pentru ca 70% din gazele din Marea Neagră să fie comercializate pe piața românească, iar 30% să rămână la decizia producătorului. Legea nu a ajuns să fie adoptată în această formulă: ”Eu am făcut infarct în timpul dezbaterilor și am ajuns în spital, timp în care legea a fost întoarsă la plen și au fost modificate condițiile. Astăzi, avem 40% obligație de comercializare în România, 60% cum vor ei”.

Însă, participația în proiectul Neptun Deep, invocat anterior de Iulian Iancu, este 50% OMV Petrom și 50% Romgaz.

”Iată vedem contractele. Pleacă gazele din România”

În acest context, Iulian Iancu amintește că-n timpul negocierilor pentru legea offshore, din 2018, premierul de atunci al Ungariei, Viktor Orban, declara că toate gazele din Marea Neagră au fost contractate de Ungaria*. ”Deci noi speram atunci că creăm niște facilități pentru a ne crea independența energetică invocată - că așa spuneau: veți deveni independenți energetic, veți avea o mai mare abundență de gaze pe piață, va scădea prețul gazelor, economia românească va fi competitivă - nimic din toate acestea nu erau, în realitate, obiective. N-a mai ajuns Ungaria să fie beneficiarul, dar, iată, vedem contractele, sunt contracte semnate și prezentate public că pleacă gazele din România”.

*La acea vreme, după o vizită controversată a ministrului Peter Szijjarto în România, Viktor Orban spunea că va semna un acord care-i va permite să importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din țara noastră, pentru următorii 15 ani. Susținea că trei companii au câștigat o licitație în România. ”Epoca monopolului gazului rusesc va ajunge la final în Ungaria în condițiile în care ne vom putea acoperi peste jumătate din importuri din alte surse, în acest caz din surse românești” susținea premierul din 2018 al Ungariei. Afirmațiile au fost contrazise atunci de MAE român.

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Ce s-ar putea întâmpla când nu suntem atenți

Expertul în energie Iulian Iancu a mai atras atenția cu privire la ce s-ar putea întâmpla ”când nu suntem atenți”: ”Coreea de Sud importă 93%. Japonia importă 95% din materiile prime energetice. Coreea de Sud ia petrolul de afară, îl procesează, îl rafinează, în transformă în produse petroliere și-l vinde pe piața mondială. E pe locul patru la nivel mondial, la preț. Iar prețul la pompă în Coreea de Sud e mai mic decât în România. Țara noastră are cel mai mare preț la pompă din Europa, înaintea Germaniei și Franței. Fermierul român cum poate el să reziste, dacă plătește mai mult decât cel francez?”.

Astăzi, 12 august 2026, românii plătesc la pompă:

benzina standard: 9,5–9,9 lei/litru

motorina standard: 10,7–11 lei/litru

Comisia Europeană arată că, în actualul context de prețuri ridicate, europenii plătesc în general 1,8–2,2 euro/litru pentru benzină și 2,0–2,4 euro/litru pentru motorină. În România, raportat la euro, plătim 1,81 euro/l pentru benzină și 2,05 euro/l pentru motorină.