Cauza accidentului din Brașov: Ce s-ar fi întâmplat cu șoferul care a intrat în pietoni - surse

foto Poliția Brașov/ Facebook

Un accident deosebit de grav a avut loc în Brașov, marți seară. Doi turiști au murit, al treilea se află în stare gravă la spital.

În seara zilei de 11 august, un accident deosebit de grav s-a produs în centrul istoric al Brașov, unul de neînțeles. La volanul unei Dacia Duster se afla un bărbat de 50 de ani, care deținea permis de conducere din 1993. De atunci, a avut, conform verificărilor poliției, o singură abatere. Și totuși, marți seară, a intrat cu mașina pe trotuar, acroșând trei pietoni: doi au murit, unul este în stare gravă la spital. Șoferul nu consumase alcool sau droguri. Pietonii decedați sunt unul din Germania (34 de ani), unul din România, din Piatra Neamț (26 de ani). A treia victimă (31 de ani), aflată în spital, este din Germania. Aceasta este în stare gravă, internată pe secţia ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, cu politraumatisme, intubată şi ventilată, au precizat reprezentanţii spitalului. ”A sărit sensul giratoriu și a intrat în niște persoane” a spus un martor. Și da, imaginile arată cum șoferul a scăpat mașina de sub control, venind dinspre sensul giratoriu, necontrolat, și oprindu-se pe trotuar, unde a intrat în cele trei persoane.

”Sunt intervenții care ne amintesc, dureros, că nu toate misiunile se pot încheia așa cum ne-am dori”

”În această seară, am intervenit la un accident rutier deosebit de grav, produs pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD de tip B, un echipaj de terapie intensivă mobilă, cu medic, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

În urma accidentului au rezultat patru victime. Din păcate, două persoane și-au pierdut viața. În câteva clipe, două destine tinere au fost frânte. O a treia victimă, grav rănită, a fost preluată în stare de inconștiență, intubată și transportată de urgență la spital. Pentru ea, lupta continuă. A patra victimă a fost transportată la spital conștientă, cooperantă. Întregul personal medical și de intervenție a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență și pentru salvarea persoanelor implicate.

Sunt intervenții care ne amintesc, dureros, că nu toate misiunile se pot încheia așa cum ne-am dori. În ciuda eforturilor depuse de toate echipajele, uneori rămân doar neputința și durerea. Transmitem sincere condoleanțe familiilor și apropiaților celor care și-au pierdut viața. Gândurile noastre se îndreaptă către toate persoanele afectate de această tragedie” a scris ISU Brașov.

Șoferul din Brașov ar fi avut o criză de epilepsie

Conform ultimelor informații transmise de Digi24, se pare că șoferul din Brașov ar fi avut o criză de epilepsie.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică, pentru sursa citată: ”Șoferul a accelerat. Indiferent că a avut sau nu criză medicală - eu cred că s-a speriat de ceva, asta este părerea mea. (...) Există o explicație foarte logică la acest tip de accidente: unde ții călcâiul. Dacă-l ții în dreptul pedalei de accelerație, când apare un moment emoțional, că ți s-a făcut rău, că te-a speriat cineva, creierul tău spune să apeși pe ceva - adică pe frână, acesta fiind instinctul șoferului. Dar, ținând piciorul greșit, apeși pe accelerație. Când mașina accelerează și mai tare, intri în panică, apeși și mai mult pe accelerație, deși în mintea ta apeși pe frână, și atunci ajungem la astfel de accidente”.

Poziția corectă la volan ar trebui să fie prima lecție într-o școală de șoferi, mai atrage atenția Titi Aur.

Accident cu cinci morți în Corbii Mari, la nici o oră de București

În afara localității Corbii Mari, din Dâmbovița, aflată la nici o oră de București, pe DN 61, un tânăr de 20 de ani, fără permis, a acroșat trei pietoni, apoi s-a răsturnat cu mașina pe care o conducea. A murit. Și el, la doar 20 de ani, dar și tânărul de lângă el, de 23 de ani. Nici cei trei pietoni nu au supraviețuit: o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani, precum și un bărbat de 49 de ani.

Când au sosit la fața locului echipajele de intervenție, două dintre victime erau deja decedate, iar trei în stare de inconștiență. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, şi celelalte trei victime au fost declarate decedate, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

"În cursul nopţii trecute, în jurul orei 23:00, poliţiştii Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 61, în afara localităţii Grozăveşti, din comuna Corbii Mari. Din cercetările preliminare, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 61, ar fi acroşat şi accidentat trei pietoni care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă", a transmis IPJ Dâmboviţa.

"În cauză, poliţiştii continuă cercetările, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere", mai arată poliţiştii.

A supraviețuit la limită: Un copil de 5 ani a căzut dintr-o dubă în mers

Marți, un alt eveniment în trafic a șocat opinia publică. Un copil de doar 5 ani a căzut dintr-o dubă aflată în mers. Imaginile au fost surprinse de o cameră montată pe mașina aflată în mers, în spatele dubei. Incidentul a avut loc în județul Tulcea, pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. În imagini se observă un copil care cade dintr-un autovehicul aflat în mers, ajunge dezorientat în mijlocul carosabilului și este la un pas să fie lovit de un TIR care se apropia.

Captură video/Radio Constanța

Concluzia este una amară și nimeni nu o poate spune mai bine decât expertul de conducere defensivă Titi Aur:

”Siguranța rutieră nu contează - dar nu contează deloc- pentru autoritățile din România. În România, mor, pe drumurile publice, 3-5 oameni pe zi. Suntem la pământ, suntem sub cota zero la siguranță rutieră și nimeni nu face nimic. Fiecare accident are o cauză, dar, la bază stă lipsa totală de educație rutieră”.