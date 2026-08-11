Ce mașină conduce Petre Roman: De când o am, e o încântare / video

Petre Roman / foto: Agerpres

Invitat la interviurile DC News, fostul prim-ministru Petre Roman a vorbit deschis despre tranziția la mobilitatea verde și a dezvăluit ce model are în garaj de mai bine de doi ani. Cu peste 50.000 de kilometri parcurși fără probleme, politicianul explică de ce plătește acum de patru ori mai puțin pe deplasări față de vechea sa mașină pe motorină și de ce crede că noile tehnologii din China vor schimba definitiv piața auto.

Petre Roman a fost invitatul jurnalistului Bogdan Bolojan la interviurile DC News, unde a dezvăluit ce marcă de mașină conduce și ce preferă dintre vehiculele clasice și vehiculele electrice. Fostul prim-ministru consideră că „noi ne îndreptăm, categoric, către automobilul electric“.

„Eu am o mașină Tesla, iar de când o am, e o încântare. În primul rând, costul cu consumul e mult mai mic, iar independența e totală, fiindcă eu am panou electric de încărcare acasă și am au autonomie de aproape 400 de kilometri“, a spus Petre Roman.

„Nu aveți teama asta, că veți rămâne fără baterie?“, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„Nu am teama asta, pentru că de peste 2 ani de când am mașina - și am făcut aproape 50.000 de kilometri - am gestionat această problemă fără niciun fel de rateu.

În perioada asta, costul deplasării mele a fost la un sfert față de la mașina cu motorină pe care încă o mai am. Plus că nu mai are niciun fel de emisii“, a punctat fostul prim-ministru.

„S-a terminat!”, a punctat Petre Roman. Comparația făcută de fostul premier între România, Occident și China

Petre Roman a făcut și o comparație între piața de vehicule electrice din România și cea din Occident, care este mult mai dezvoltată și care a dus la investiții mai mari în stațiile cu încărcare rapidă, care cresc mobilitatea, confortul și siguranța participanților la trafic.

„Eu stau la casă și mi-am pus un panou electric. M-a costat, cu totul, 900 de euro. Seara o pun în priză, iar dimineața e încărcată. Din cauza faptului că în România sunt mașini electrice puține, nu avem investitori în stațiile cu încărcare rapidă. O încărcare rapidă se face în 20-25 de minute, ceea ce e acceptabil“, a spus fostul premier, adăugând că „în China au produs o mașină electrică 4X4, foarte bine dotată, care are un model nou de baterie ce oferă autonomie de 1.000 de kilometri și încărcare în 7 minute“.

„S-a terminat!“, a punctat Petre Roman.

Întrebat de jurnalistul Bogdan Bolojan dacă autonomia mașinii este similară cu cea enunțată de producător, Petre Roman a precizat că diferențe mari sunt doar iarna, când mașina trebuie și încălzită.

„În cazul mașinii mele, producătorii anunțau autonomie de 440 de kilometri. Nu e atâta, în special iarna, fiindcă încălzirea e dată de baterie. Dar vara, autonomia e de 380 de kilometri, ceea ce e foarte bine“, a punctat Petre Roman.

Războiul din Iran a stimulat vânzările de mașini electrice în Europa

Deși România încă e deficitară la adoptarea de mașini electrice, după cum precizează Petre Roman, scumpirea combustibililor, provocată de conflictul din Iran, a început să impulsioneze în acest an cererea de astfel de vehicule, atât noi, cât și second-hand, pe întreg teritoriul Europei.

Experţii din industrie spun că îmbunătăţirile aduse infrastructurii de încărcare şi un val de modele mai accesibile, inclusiv cele lansate de producătorii auto chinezi, contribuie la popularizarea vehiculelor electrice, susţinând cererea.

De pildă, comenzile pe vehicule electrice al Renault a crescut cu 50% în unele ţări de la începutul războiului din Iran, potrivit directoului general Francois Provost, într-un interviu pentru Reuters. totuși, el a prognozat că ritmul de creştere „va scădea“ dacă preţurile combustibililor scad.

La rândul său, directorul pentru Europa de la Ford, Jim Baumbick, a declarat că războiul „a sporit interesul clienţilor“ pentru vehiculele electrice, dar a avertizat că nu trebuie să consideră asta drept o schimbare de durată.

Între timp, producătorii auto chinezi au început să se extindă dincolo de modelele mai mari, intrând pe segmentul hatchback-urilor mai mici de pe piaţa din Europa, BYD lansând de curând modelul Dolphin G la Berlin.