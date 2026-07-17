Distanţa de siguranţă din conducerea defensivă ar duce la scăderea numărului de accidente. Titi Aur explică

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Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat de ce, în opinia sa, distanţa de siguranţă din conducerea defensivă ar duce la scăderea numărului de accidente.

Discuţia a plecat de la un accident din municipiul Tulcea, unde o femeie de 44 ani a fost accidentată mortal pe trotuar de o maşină scăpată de sub control.

"Când vorbim de distanța față de mașina din față — și nu eu spun, că n-am inventat eu asta — trebuie să fii la jumătatea în metri a vitezei pe care o ai, ceea ce înseamnă regula celor două secunde. Vreau să vă spun că m-au contrazis n persoane, mulți. Unii cu funcții importante, unii șoferi cu multă experiență, alții prin Parlament, în comisia de transport. "Hai, domnule, că nu se poate așa ceva, dar cum să stau la... Dar nu există, dar nu mai încap mașinile în lume, nu mai încap în București! Dar cum să stau la.... Adică cum, la 50 de km/h, să stau la 25 de metri?".

Răspunsul este: categoric da! Pentru că, dacă nu, în cazul în care apare o frânare bruscă a mașinii din față din orice motiv, timpul tău de reacție plus capacitatea ta de a opri te face să-l lovești pe cel din față. Și atunci ai trei variante: varianta unu — să intri în ăla din față; varianta doi — să tragi stânga de volan, adică să intri pe contrasens, iar dacă ai ghinionul să vină unul din față, e foarte grav; sau să faci ce a făcut nenea ăsta din Tulcea, adică a tras dreapta, a sărit peste bordură și a dat peste o femeie care stătea pe bancă. De ce? De la acea banală nerespectare a distanței față de mașina din față.

Și când vorbim despre asta, și la curs, și la emisiuni, și în discuții private, eu cel puțin am fost contrazis: „Hai, domnule, lasă-mă, ce prostie, dar nu se poate, dar nu-i nevoie!”. Da, de cele mai multe ori, în 99,9% din situații, nu-i nevoie de asta. Poți să stai lipit de bara lui ăla din față, că frânează cam în același ritm, că frânezi cu el, nu e o problemă. Dar și când apare o situație limită, uite unde poate să ducă. Că la Tulcea dacă se loveau, erau două mașini lovite, nu era mare lucru probabil. Dar dacă a fost reflexul să evite pe cel din față...

Cert este că a omorât o femeie care stătea pe bancă, pașnic, liniștită, într-un loc în care avea dreptul să stea. Adică nici măcar nu era un pieton obraznic să spui „dar ce căuta chiar pe bordură?”",a declarat Titi Aur.