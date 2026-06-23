Ce se întâmplă acum pe drumurile Bulgariei și de ce. Titi Aur explică ”fenomenul” care, în România, nu preocupă pe nimeni

Podul Giurgiu-Ruse, foto arhivă

Instructorul de conducere defensivă Titi Aur a vorbit, pentru DCNews, despre ce se întâmplă și de ce pe drumurile din Bulgaria.

Titi Aur, cel mai cunoscut instructor de conducere defensivă din România, a explicat ce se întâmplă acum - și, mai ales, de ce, pe șoselele Bulgariei, un ”fenomen” remarcat de jurnalistul Florin Răvdan cu privire la respectarea regulilor rutiere.

”Bulgarii au deja câteva luni bune sau un an de când au implementat acel sistem cu camere și, mai ales, acel sistem care măsoară viteza medie, ceea ce înseamnă că nu e nevoie de camere din suta-n suta de metri, ci pe o distanță de 3 - 5 - 7 sau, uneori, până la 20 de km. Acestea, coroborate cu denivelările făcute înainte de trecerile de pietoni au ”liniștit” traficul. Pe de-o parte, de frica amenzilor, pe de altă parte din disconfortul săriturilor peste denivelări, care nu sunt bine marcate. Dacă nu respecți viteza, te trezești că-ți sare cabina brusc, în cazul în care ești cu TIR-ul, de exemplu. Atunci, încet, încet se ajunge să conduci defensiv, până la urmă” a explicat Titi Aur.

”În România, nu se preocupă nimeni, dar nimeni, de siguranța rutieră”

Instructorul de conducere defensivă a continuat: ”În România, nu se preocupă nimeni, dar nimeni, de siguranța rutieră. Avem multe probleme și sigur problema siguranței rutiere nici măcar nu e pe listă. Când va intra siguranța rutieră pe lista priorităților sau a problemelor de rezolvat, vor urma măsuri - și există variante, nu trebuie să inventăm nimic - și, probabil, în luni, ani, vom simți și noi ce se simte în Bulgaria deja. În Grecia, se simte de câțiva ani, în Bulgaria, în ultimul an, în România încă nu” a spus Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DCNews, în emisiunea DC Conducem.