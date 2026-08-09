ANAF și Autoritatea Vamală, noi reguli pentru țigările și băuturile aduse din Bulgaria

ANAF și Autoritatea Vamală au stabilit noi reguli pentru românii care cumpără țigări, tutun sau alcool dintr-un alt stat al Uniunii Europene

ANAF și Autoritatea Vamală Română au stabilit pentru prima dată perioade clare în care cantitățile se cumulează: 40 de zile pentru produsele din tutun și un an pentru băuturile alcoolice, potrivit Ordinului comun nr. 1.613/956/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 6 august.

Până acum, plafonul de 800 de țigarete – echivalentul a 40 de pachete sau patru cartușe – era reperul folosit pentru a stabili dacă produsele puteau fi considerate destinate consumului propriu.

Mai mult, noul ordin introduce și criteriul timpului: cantitatea totală transportată de aceeași persoană într-un interval de 40 de zile nu trebuie să depășească plafonul legal.



Numărul pachetelor de țigări care pot fi aduse în țară

Pentru produsele din tutun, intervalul este de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată. Plafoanele prevăzute de Codul fiscal sunt următoarele:

-800 de țigarete, adică 40 de pachete;

-400 de țigări cu greutatea de maximum 3 grame pe bucată;

-200 de țigări de foi;

-un kilogram de tutun de fumat.

Ordinul se aplică și produselor cu tutun destinate inhalării fără ardere, precum și tutunului pentru mestecat sau uz nazal, categoriile fiind prevăzute expres inclusiv în fișa de control care va fi completată de autorități.

În aceste condiții, un șofer care merge de mai multe ori în Bulgaria nu mai poate considera automat fiecare deplasare drept o nouă achiziție pentru consum propriu de până la 800 de țigarete. Autoritățile vor putea lua în calcul cantitățile cumulate în intervalul stabilit de ordin.

Reguli stricte și la alcool

Se schimbă regulile și în ceea ce privește alcoolul. Aici, perioada de referință stabilită este de un an de la ultima constatare înregistrată. Limitele prevăzute în Codul fiscal sunt:

-10 litri de băuturi spirtoase;

-20 de litri de produse intermediare;

-90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri de vin spumos;

110 litri de bere.



Registru electronic cu persoanele controlate

Noul ordin instituie la nivelul Autorității Vamale Române un Registru electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile de către persoanele fizice. Constatările făcute de personalul Vămii și ANAF vor fi introduse în registru pe baza unei fișe de constatare.

Fișa prevăzută în ordin conține datele persoanei și ale mijlocului de transport, precum și cantitățile de țigarete, alte produse din tutun și băuturi alcoolice găsite la control. Persoana verificată poate solicita și o copie electronică a documentului, care trebuie transmisă în termen de șapte zile.

Regula se referă explicit la produsele cumpărate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene și transportate în România de persoana fizică pentru uz propriu. Prin urmare, noul mecanism nu trebuie confundat cu regimul vamal aplicabil călătorilor care vin din state din afara UE.

Depășirea limitelor în condițiile în care transportul nu mai poate fi considerat pentru uz propriu poate atrage sancțiuni financiare drastice și deschiderea unor dosare de cercetare penală pentru evaziune fiscală.