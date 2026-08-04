UNTOLD: Testare HPV și ecografii mamare gratuite la Festival

Foto: Fundatia Renasterea/Facebook.com

Femeile vor putea beneficia gratuit de testare HPV și ecografii mamare în Unitatea Mobilă de Diagnostic a Fundației Renașterea amplasată pe platoul pietonal din fața Operei Maghiare din Cluj-Napoca

Testarea se poate efectua în perioada 6 - 9 august, în intervalul orar 16:00 - 20:00, cu ocazia UNTOLD Festival.

Potrivit unui comunicat, inițiativa Fundației Renașterea și a organizatorilor UNTOLD reprezintă o premieră în prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale.

'Faptul că putem vorbi despre sănătatea femeii într-un festival internațional este o premieră pentru noi și un semnal important: informația medicală trebuie să ajungă acolo unde sunt tinerii. Cancerul de sân și cancerul de col uterin pot fi prevenite sau depistate din timp, iar un control simplu poate reprezenta o decizie care schimbă un destin. (...) Le invităm pe toate participantele la UNTOLD să transforme câteva minute din experiența festivalului într-un prim pas către păstrarea sănătății', a declarat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea, potrivit Agerpres.

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti-HPV și prin screening regulat, iar cancerul de sân are șanse mult mai mari de tratament atunci când este descoperit într-un stadiu incipient.

Ioana Chereji: Dorim să aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV

'O mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot avea un impact real în viața oamenilor. Alături de Fundația Renașterea, ne dorim să aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași concreți pentru o stare de bine și sănătate', a declarat Ioana Chereji, Head of Communication UNTOLD Universe.

Evenimentul beneficiază de implicarea echipei medicale a Institutului Oncologic 'Prof. Dr. Ion Chiricuță' din Cluj-Napoca. Medicii și asistenții medicali ai institutului vor asigura recoltarea testelor HPV și efectuarea ecografiilor mamare gratuite.

* Testarea HPV este o investigație simplă și importantă pentru prevenirea cancerului de col uterin. Pentru ca rezultatul să fie cât mai corect, este recomandat ca înainte de recoltare:

- să nu existe menstruație în momentul testării;

- să fie evitat contactul sexual cu aproximativ 48 de ore înainte;

- să nu fie utilizate ovule, creme sau tratamente administrate intravaginal cu aproximativ 48 de ore înainte de recoltare.

* Ecografia mamară este o investigație sigură, nedureroasă și neiradiantă, recomandată în special femeilor tinere, dar și tuturor celor care doresc să își verifice sănătatea sânilor. Aceasta poate fi realizată atât ca metodă de prevenție și monitorizare, cât și atunci când apar modificări care trebuie evaluate de un medic specialist.

Acțiunea este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. (Claudia Calotă)