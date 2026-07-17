„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”: expoziție auto BMW Classic, plimbări estivale și un weekend fără trafic pe Calea Victoriei

Bucureștiul își continuă tradiția weekendurilor estivale și îi invită pe locuitori și pe turiști la cel de-al 12-lea weekend al proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, în zilele de 18 și 19 iulie.

Sub tema „Calea Victoriei, între patrimoniu auto și promenadă urbană”, evenimentul propune o experiență relaxantă, în care orașul este redat oamenilor, iar una dintre cele mai frumoase artere ale Capitalei devine locul ideal pentru plimbare, descoperire și timp petrecut în compania celor dragi.

Sâmbătă, 18 iulie, între orele 16:00 și 20:00, în zona Magazinului Muzica, pasionații de automobile retro și de istoria designului auto sunt invitați la Expoziția BMW Classic, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România. Aproximativ 25 de automobile BMW clasice, fabricate în perioada 1960–1990, vor putea fi admirate într-o expoziție în aer liber ce aduce în prim-plan eleganța, inovația și evoluția uneia dintre cele mai cunoscute mărci auto din lume. Evenimentul oferă publicului ocazia de a descoperi modele devenite simboluri ale unei epoci importante și de a explora patrimoniul automobilistic într-un cadru urban spectaculos.

Duminică, 19 iulie, Calea Victoriei devine din nou exclusiv pietonală, oferind participanților libertatea de a se bucura de oraș într-un ritm diferit. Fără traficul obișnuit, bulevardul se transformă într-un spațiu al plimbării, al întâlnirilor și al relaxării, unde patrimoniul arhitectural, energia verii și atmosfera vibrantă a centrului Bucureștiului creează cadrul perfect pentru o zi de vacanță petrecută în aer liber.

Prin proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, Capitala continuă să promoveze un model de oraș prietenos cu oamenii, în care spațiul public devine loc de întâlnire, cultură și recreere. Fiecare weekend oferă noi motive pentru a redescoperi Bucureștiul la pas, iar acest weekend propune o combinație inspirată între patrimoniul construit, patrimoniul auto și bucuria unei promenade estivale.

Programul weekendului 18-19 iulie

Sâmbătă, 18 iulie

16:00 – 20:00, Magazinul Muzica: Expoziția BMW Classic, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România, aduce în prim-plan automobile BMW clasice fabricate în perioada 1960–1990.

Duminică, 19 iulie

10:00–21:00, Calea Victoriei: zonă exclusiv pietonală.

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei devine pietonală, sâmbătă și duminică, 18 și 19 iulie , pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (duminică spre luni), de la ora 22:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta. (Claudia Calotă)