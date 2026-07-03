Aducerea Moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou - sărbătorite la Catedrala Patriarhală

Foto: basilica.ro

O serie de evenimente liturgice se vor desfășura în 12 și 13 iulie la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.

Potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române, evenimentele liturgice se vor desfășura după următorul program:

* Duminică, 12 iulie:

17:00 - Slujba Privegherii, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal;

20:00 - Procesiunea în jurul Catedralei, cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

* Luni, 13 iulie:

09:00 - Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi;

11:30 - Slujba Parastasului pentru ctitorii și slujitorii Catedralei care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent.

Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Bucureștilor și sărbătoarea lui constituie unul dintre cele mai importante pelerinaje din România.

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Începând din anul 2024, prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost introdusă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române serbarea în mod oficial la data de 13 iulie a Aducerii moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a alăturat astfel sfinților care au trecută în calendar sărbătoarea aducerii moaștelor lor: Sf. Arhid. Ștefan (2 august), Sf. Ier. Nicolae (9 mai), Sf. Ier. Ioan Gură de Aur (27 ianuarie), Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (8 iunie), Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (24 iunie).

În 2026 se împlinesc 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie la București de către generalul Ivan Piotr Saltîkov, care le-a luat din satul Basarabi, de lângă Ruse, pentru a le proteja de invazia turcilor în timpul Războiului Ruso-Turc din 1768-1774.

Ajungând cortegiul cu racla în București, un negustor bogat cu numele Hagi Dimitrie, precum și mitropolitul Grigorie II al Țării Românești au rugat pe generalul rus să lase cinstitele moaște poporului român și Mitropoliei, ca o mângâiere pentru multele pagube materiale și suferințe îndurate de români în cursul acelui război, mai ales că sfântul era 'valah' (român) de neam, precizează basilica.ro.

Ascultându-le dorința, moaștele au fost așezate cu mare cinste, în iulie 1774, în Catedrala Mitropolitană din București - astăzi Catedrala Patriarhală. Doar mâna dreaptă a Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou a ajuns la Lavra Pecerska din Kiev, Ucraina, unde se păstrează până azi.

Mitropolitul Filaret al II-lea al Ungrovlahiei (1792-1793) l-a proclamat pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou ocrotitorul spiritual al Catedralei Mitropolitane și al orașului București.

De-a lungul timpului, sfântul a răspuns rugăciunilor poporului, alungând molime și refuzând să se lase mutat din Catedrală - atât când moaștele au fost furate, în Primul Război Mondial, cât și atunci când comuniștii au plănuit să îl mute pe sfânt în afara orașului și să închidă Catedrala. (Agerpres)