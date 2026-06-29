Parada Dunării 2026 – Două steaguri, un fluviu: Istorie scrisă pe apă, pe cer și pe ambele maluri ale Dunării

Fluviul Dunărea s-a transformat sâmbătă într-o scenă uriașă de festival transfrontalier, găzduind un eveniment spectaculos care a adunat mii de oameni de pe ambele maluri.

Sub sloganul „Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu”, manifestarea organizată de Asociația Arpatia Giurgiu și Primăria Municipiului Ruse a demonstrat că Dunărea este un spațiu de legătură culturală, nu o frontieră despărțitoare.

O paradă istorică pe apă

Peste 200 de ambarcațiuni și skijeturi din România și Bulgaria au defilat simultan pe traseul Podul Prieteniei – Port Giurgiu – Port Ruse – Insula Mocanu, arborând steagurile României, Bulgariei și Uniunii Europene.

Pentru prima dată în istorie:

-traficul naval a fost oprit complet între Giurgiu și Ruse, în intervalul 16:00 – 20:00;

-Podul Prieteniei a fost închis traficului rutier între 17:00 – 17:30, pentru desfășurarea momentului special;

-două spații aeriene din două țări au fost închise simultan pentru spectacolul aviatic.

Mobilitatea participanților a fost facilitată de apartenența României și Bulgariei la spațiul Schengen, ceea ce a permis miilor de turiști să circule liber între cele două maluri.

Festival pe apă, pe uscat și în aer

Atmosfera de pe apă a fost completată de trei zone de festival:

-Portul Giurgiu;

-Portul Ruse;

-Insula Mocanu.

Publicul s-a bucurat de DJ set-uri, spații de relaxare, beach bar-uri, zone food court și spații dedicate sponsorilor și partenerilor.

Premieră absolută: spectacol aviatic deasupra Dunării

Formația acrobatică „Șoimii României – Hawks of Romania”, din cadrul Aeroclubului României, a oferit un show aerian spectaculos cu cinci aeronave, incluzând acrobații, zboruri la joasă altitudine și formații aeriene vizibile simultan din Giurgiu și Ruse.

Dunărea – simbol al colaborării regionale

Organizatorii au subliniat că „Parada Dunării” nu este o competiție, ci o celebrare a prieteniei, a cooperării regionale și a energiei comunităților de pe cele două maluri.

Evenimentul a fost organizat 100% prin inițiativă private de Asociația Arpatia Giurgiu, în parteneriat cu Primăria Ruse. Autoritățile locale din Giurgiu nu au oferit sprijin financiar pentru organizarea evenimentului.

Potrivit lui Dan Cristian Balint, organizatorul și inițiatorul evenimentului: „Au fost dărâmate ziduri, am ridicat toate barierele psihologice. Le mulțumesc participanților, le mulțumesc că au fost responsabili și mulțumesc publicului care a venit să ne urmărească. Astăzi, la Giurgiu și Ruse, s-a scris istorie! Parada Dunării a fost mai mult decât un eveniment. S-a investit timp, suflet și pasiune. Toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără mediul privat din Giurgiu, care a făcut posibil acest eveniment prin sponsorizări și multe alte ajutoare.

Mulțumesc celor peste 200 de ambarcațiuni prezente din România și Bulgaria, care au dat dovadă de responsabilitate și au făcut ca acest eveniment să fie un succes! Ne-au urmărit mii de oameni și am trezit la viață un oraș! Mă înclin în fața instituțiilor care au contribuit la acest eveniment și cu care am avut o colaborare cum nu credeam că poate exista.

Mulțumesc CN APDF SA Giurgiu pentru sprijinul TOTAL! Mulțumesc Căpităniei Zonale Giurgiu, Poliției Transporturi, Poliției de Frontieră, Crucii Roșii Giurgiu, ISU, Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu, IPJ Giurgiu, CNAIR, Aeroclubului României, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu, Direcției Silvice Giurgiu, Apelor Române și tuturor celorlalți implicați! Mulțumesc voluntarilor și tuturor celor care au ajutat în toate felurile. Nu am simțit niciodată atât de mult sprijin în jurul meu!

Nu în ultimul rând, mă înclin în fața Primăriei Ruse, prin doamna viceprimar Zlatomira Stefanova, pentru o colaborare ireproșabilă, unică în Europa.

Parada Dunării va continua. Va deveni o tradiție, o carte de vizită a orașului nostru. Acesta este doar începutul!”

Zlatomira Stefanova, Viceprimar al Municipiului Ruse: „Două steaguri, un fluviu. Parada care a rescris istoria Dunării”

”Evenimentul recent „Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu” va rămâne în istorie ca un adevărat triumf al spiritului celor două țări. De la Ruse la Giurgiu, cele două orașe s-au contopit într-un singur puls, demonstrând că Dunărea nu este o graniță, ci un pod care ne conectează pentru totdeauna.

O amploare grandioasă și o emoție de neuitat Priveliștea a fost cu adevărat impresionantă — peste 200 de ambarcațiuni au participat la o paradă comună de-a lungul fluviului, creând o demonstrație unică de unitate și libertate. Aceasta a fost completată de un spectacol aerian spectaculos, care a transformat cerul de deasupra Dunării într-o scenă pentru acrobații aeriene de clasă mondială.

Totuși, cea mai mare emoție a venit de la oameni — miile de cetățeni din Ruse și Giurgiu care au umplut malurile cu zâmbete, aplauze și bucurie. Pentru noi toți, acesta a fost mai mult decât un eveniment; a fost un festival al prieteniei care a transformat ambele maluri într-o singură scenă mare și primitoare.

Cu acest succes, am demonstrat că atunci când instituțiile publice lucrează împreună cu inițiativele private, rezultatele sunt monumentale. Doresc să îmi exprim recunoștința sinceră față de Dan Balint și Asociația „Arpatia”. Profesionalismul, energia și viziunea voastră au fost „inima” acestui festival. Vă mulțumesc pentru că ați crezut în această viziune și pentru că ne-ați ajutat să ridicăm ștacheta atât de sus împreună.

De asemenea, vreau să îmi exprim aprecierea profundă față de instituțiile statului și serviciile de securitate de pe ambele maluri ale fluviului; datorită pregătirii impecabile și vigilenței voastre, evenimentul s-a desfășurat fără cusur și în siguranță pentru toată lumea.

Sunt mândră că eforturile noastre au atras atenția corpului diplomatic, a reprezentanților Ministerului Turismului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria, precum și a numeroși colegi din autoritățile naționale și locale din Bulgaria și România. Prezența lor a subliniat importanța acestei inițiative.

Astăzi transmitem un mesaj clar: Spațiul Schengen este o mare oportunitate pe care suntem pregătiți să o valorificăm. Dezvoltarea turismului de-a lungul fluviului este drumul nostru comun înainte.

Vreau să le mulțumesc tuturor participanților, oamenilor de pe malurile fluviului, artiștilor și fiecărui voluntar care a contribuit la magia acestei zile. Ați făcut ca „Două Steaguri, Un Fluviu” să fie cu adevărat de neuitat!”, declară doamna Zlatomira Stefanova, Viceprimar al Municipiului Ruse și organizator al evenimentului (partea bulgară).

Parada Dunării 2026 a demonstrat că atunci când viziunea, curajul și colaborarea se întâlnesc, se poate scrie istorie. Dunărea a devenit pentru o zi un spațiu comun de sărbătoare, prietenie și energie, iar evenimentul se pregătește să devină o tradiție regională.