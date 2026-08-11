Atac cibernetic la ANCPI: Aplicația e-Terra, repornită de astăzi

foto Facebook/ ANCPI

Aplicația e-Terra va fi repornită de astăzi, anunță Guvernul în urmă cu scurt timp, la aproape o lună de la atacul cibernetic asupra ANCPI.

Pe scurt:

e-Terra a fost repornită etapizat pe 11 august 2026 , la ora 15:00, pentru ANCPI, OCPI și notarii publici

, la ora 15:00, pentru ANCPI, OCPI și notarii publici celelalte platforme online ale ANCPI rămân momentan oprite

extrasele de carte funciară nu pot fi solicitate în prima zi de funcționare

în 12 august, ora 8:30, accesul va fi extins către cadastratori autorizați, experți tehnici-judiciari și executori judecătorești

aproximativ 94.000 de cereri aflate în lucru la momentul incidentului vor fi soluționate, cu păstrarea rangului cererilor

valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate a fost prelungită cu perioada în care sistemul a fost indisponibil

cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier în perioada blocajului au fost înregistrate cu data și ora primirii, iar acestea vor fi introduse în sistem cu păstrarea rangului

e-Terra funcționează acum în Cloudul Guvernamental.

unele documente PDF pot fi temporar indisponibile, deoarece transferul acestora în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat: documentele nu sunt pierdute sau șterse.

”Începând de astăzi, 11 august 2026, ora 15.00, aplicația e-Terra a fost repornită etapizat, pentru personalul ANCPI, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici.

Repornirea aplicației se realizează în condițiile stabilite în urma verificărilor și testelor efectuate de specialiști și reprezintă un prim pas pentru reluarea integrală și normalizarea activității de cadastru și publicitate imobiliară.

Facem precizarea că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată și vor fi repuse în funcțiune etapizat, cu anunț prealabil.

Prima zi de funcționare este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicației

Pentru a asigura o reluare controlată a activității și pentru a evita formarea unor blocaje, prima zi de funcționare a aplicației e-Terra va fi dedicată cu prioritate înregistrării actelor primite prin corespondență și a celor instrumentate de notarii publici în perioada în care sistemul nu a fost disponibil.

Astfel:

• Personalul OCPI va avea prioritar sarcina de a înregistra actele care au fost depuse prin poștă în perioada în care aplicația e-Terra nu a funcționat;

• Notarii publici vor putea începe înregistrarea actelor instrumentate în această perioadă și care nu au putut fi depuse prin intermediul sistemului.

Precizăm că în prima zi de funcționare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și respectiv informare.

Începând de miercuri, 12 august 2026, ora 8:30, aplicația e-Terra va fi disponibilă și altor categorii de utilizatori: persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, care aveau acces în această aplicație înainte de producerea incidentului.

Pentru acești utilizatori sunt puse la dispoziție manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni, menite să faciliteze reluarea activității.

De asemenea, pentru personalul OCPI sunt organizate ședințe de lucru și sesiuni de instruire, astfel încât reluarea activității să se realizeze în condiții cât mai bune.



Este protejat rangul cererilor

Pentru cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. Odată cu reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestor cereri în termenul legal.

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. Odată cu repunerea în funcțiune a aplicației, toate cererile - atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, sunt introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor.

Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii.

Sistemul este monitorizat permanent

După repornirea aplicației e-Terra, sistemul va fi monitorizat permanent pentru identificarea și remedierea operativă a eventualelor probleme.

În cazul apariției unor blocaje sau al unor întreruperi temporare ale funcționării, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ. Eventualele probleme identificate vor fi analizate și remediate în cel mai scurt timp posibil.

ANCPI va menține, de asemenea, comunicarea permanentă cu instituțiile implicate în procesul de repunere în funcțiune a aplicației e-Terra, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.

În perioada următoare, accesul și funcționalitățile aplicației vor fi extinse și stabilizate etapizat, pe măsura monitorizării comportamentului sistemului și a volumului de solicitări.

ANCPI și OCPI acordă prioritate activității restante și revenirii cât mai rapide la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile.

Reluarea etapizată a aplicației e-Terra urmărește asigurarea unui proces sigur și controlat și reprezintă un pas important pentru revenirea la desfășurarea normală a activității de cadastru și publicitate imobiliară.

Posibili timpi de răspuns mai mari în perioada imediat următoare

Aplicația e-Terra funcționează în prezent în Cloudul Guvernamental, o infrastructură performantă, care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior.

Cu toate acestea, în perioada imediat următoare repornirii, este posibil ca, din cauza volumului ridicat de accesări și a numărului mare de solicitări acumulate pe perioada indisponibilității sistemului, timpii de răspuns ai aplicației să fie mai mari.

Pe măsura stabilizării volumului de accesări și a fluxurilor de lucru, este de așteptat ca aplicația să revină la parametrii normali de funcționare.

Unele documente PDF pot fi temporar indisponibile

În perioada imediat următoare repornirii, pot apărea temporar și situații în care unele documente în format PDF să fie indisponibile.

Această situație este determinată de faptul că procesul de transfer al documentelor în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat.

Precizăm că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ștergerea acestora. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat.

Mulțumim pentru înțelegere și răbdare tuturor partenerilor și cetățenilor” anunță Guvernul.

ANCPI este paralizat din 14 iulie, în urma unui atac cibernetic major.