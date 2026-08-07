„Cadastrul e mort”. Dehelean compară România cu Slovacia după atacul cibernetic de la ANCPI: când revine e-Terra

foto Facebook/ ANCPI

Cadastrul rămâne blocat după atacul cibernetic, iar după 25 de zile Guvernul anunță că sistemul e-Terra ar putea redeveni funcțional. Deputatul USR Silviu Dehelean critică gestionarea crizei și compară situația cu Slovacia, unde serviciile au fost reluate parțial în doar opt zile.

”Cadastrul e mort, iar piața imobiliară e în comă indusă. Și Slovacia a pățit-o și i-a luat aproape un an să repare complet ce a stricat un atac cibernetic la cadastru. Dar în 8 zile oamenii puteau lucra din nou. La noi, după 25 de zile, nu se poate nimic!

Ce s-a întâmplat în Slovacia. ”Exact același coșmar”

Comunicatele oficiale ne informează, la fiecare două-trei zile, că urmează un alt comunicat. Fără termen, fără ca nimeni care să-și asume public o dată de repunere în funcțiune. Azi e termenul pe care Guvernul României și l-a fixat singur pentru o nouă informare. Aștept să conțină o dată, nu încă o promisiune de a comunica.

Slovacia a trecut prin exact același coșmar în ianuarie 2025. Și acolo sistemul a picat complet, tot după un atac cibernetic. Diferența a făcut-o reacția, nu norocul: în 8 zile, birourile slovace de carte funciară au redeschis local, pe hârtie, prin proprii angajați, cu acces păstrat pentru notari și cadastriști pentru operațiunile urgente. Restabilirea parțială a serviciilor online a venit după aproape două luni, iar cea completă a durat aproape un an. Dar oamenii au putut lucra din primele zile.

Noi? Nimic. Doar tăcere și declarații reciclate.

”Lucrurile stau pe loc”

Și în timp ce așteptăm un termen care nu vine, lucrurile stau pe loc. Moșteniri care nu pot fi dezbătute, pentru că nu se poate elibera un certificat sau intabula un drept. Vânzări care nu pot fi încheiate, pentru că actul nu se autentifică fără extras de carte funciară. Firme care nu-și pot ipoteca proprietățile ca să tragă o linie de credit pentru salarii. Proiecte cu finanțare europeană blocate, pentru că nu se poate dovedi dreptul de proprietate până la termenul-limită.

Cine plătește nota? Zeci de mii de oameni din construcții, din bănci, din intermedieri imobiliare, notari, cadastriști. Oameni care nu-și pot face meseria de 25 de zile, fără nicio vină a lor.

Atacul asupra Cadastrului nu e doar un eșec tehnic. E și un eșec de comunicare, și un eșec în a proteja infrastructura proprietății, aceea pe care se bazează fiecare tranzacție, fiecare credit, fiecare investiție și fiecare moștenire din România.

Cine răspunde pentru fragilitatea păstrării datelor la ANCPI?

Iar cel mai sfidător lucru: nu am auzit, până acum, de nicio persoană din ANCPI sau din sistemul public care să-și asume vreo răspundere. Nicio demisie. Nicio explicație clară.

Eu tot cred ce am spus și acum câteva săptămâni: evidențele trebuie ținute și pe hârtie. Nu costă nimic. În momentul în care salvezi documentul de înscriere în evidențele funciare, nu durează nicio secundă în plus să-l printezi și să-l capsezi la Cartea Funciară. Așa nu mai ajungem niciodată într-un blocaj total, orbi în fața unui atac cibernetic sau a unei erori de server.

25 de zile de blocaj sunt 25 de zile de dovadă că sistemul actual e fragilizat de incompetență și indolență. Data viitoare s-ar putea să nu mai avem noroc și baza de date să nu mai fie „neatinsă”. Deși nu știe nimeni sigur cât de neatinsă e nici acum” scrie deputatul USR Silviu Dehelean (de profesie notar n.r.), pe Facebook.

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Guvernul, anunț despre e-Terra

Anunțul așteptat de acesta a venit, în urmă cu scurt timp, de la Guvern, de unde am aflat că ”testele de securitate avansează”.

”Testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului e-Terra avansează bine, iar potrivit estimărilor platforma va deveni funcțională în cursul săptămânii viitoare.

Rangul cererilor este asigurat

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile - atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal.

Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii.

Reluarea activității va fi etapizată



Pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare, redeschiderea se va face în etape, stabilite împreună cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR):

În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificării funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici;

Începând cu a doua zi, sistemul va fi disponibil pentru toți utilizatorii care aveau deja acces înainte de incident, pentru a asigura același tratament tuturor beneficiarilor serviciilor ANCPI.

Acolo unde va fi nevoie, personal din alte birouri teritoriale va putea fi redirecționat temporar către oficiile cu volum mai mare de cereri.

Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare la momentul incidentului (94.000 n.r.), termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. La reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal.

Informații practice pentru utilizatori



În primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă - pot fi folosite plata prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanța va fi eliberată tot prin e-Terra. Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cereri nedepuse până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026. Fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru dedicată publicului, cu personal care să sprijine proprietarii în vizualizarea cărții funciare a imobilelor deținute, iar pentru utilizatori vor fi puse la dispoziție manuale și materiale video de utilizare. Pentru orice dificultăți întâmpinate în primele zile, ANCPI va organiza un call-center dedicat.



Ce este posibil să observați în primele zile



Este posibil ca, temporar, unele documente PDF să nu fie disponibile, ca urmare a nefinalizării transferului în Cloudul Guvernamental -- acestea nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce transferul se încheie. De asemenea, din cauza volumului acumulat, aplicația poate răspunde mai lent în primele zile; noua infrastructură este însă mai performantă decât cea anterioară, iar funcționarea este de așteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncționalități” anunță Guvernul.