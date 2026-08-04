Schimbări importante pentru români: Nu mai poți cumpăra o locuință sau o mașină fără certificatul fiscal, primăriile se digitalizează, iar pasagerii trebuie să își cunoască drepturile / FOTO: magnific.com @artelliottchen

Românii trebuie să țină cont de mai multe schimbări care influențează atât tranzacțiile importante, cât și relația cu administrația publică sau călătoriile din perioada concediilor. Modificările aduse Codului de procedură fiscală introduc obligații noi pentru cei care cumpără locuințe, terenuri sau autoturisme, iar în paralel autoritățile accelerează digitalizarea serviciilor publice. În același timp, sezonul estival aduce un număr mare de întârzieri ale zborurilor, iar pasagerii trebuie să știe ce drepturi au și când pot solicita despăgubiri.

Una dintre cele mai importante modificări legislative vizează tranzacțiile prin care se transferă dreptul de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport. Schimbările aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prevăd că persoanele implicate într-o astfel de tranzacție trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală. Documentul confirmă faptul că toate obligațiile fiscale către bugetul local au fost achitate.

Certificatul trebuie să demonstreze că persoana fizică sau juridică și a achitat toate datoriile către unitatea administrativ teritorială în care are domiciliul, sediul social sau punctul de lucru, în funcție de situația prevăzută de lege.

Noua obligație se aplică tuturor tranzacțiilor care presupun transferul dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport.

Tranzacțiile pot fi anulate dacă documentul lipsește

Noile prevederi prevăd și consecințe importante pentru cei care nu respectă această obligație. Actele de înstrăinare încheiate fără certificatul de atestare fiscală sunt considerate nule de drept. Practic, o vânzare a unui apartament, a unei case, a unui teren sau a unui autoturism poate fi afectată dacă documentul nu este prezentat în momentul tranzacției.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să reducă situațiile în care bunurile sunt transferate în timp ce proprietarii înregistrează datorii restante către bugetele locale și să crească disciplina fiscală.

Certificatul fiscal poate fi obținut online în aproximativ 10 minute

Persoanele care și au creat deja un cont în portalul online al administrației locale pot obține certificatul de atestare fiscală mult mai rapid decât până acum. Documentul poate fi generat direct din contul utilizatorului în aproximativ 10 minute, fără termenul standard de procesare de una sau două zile lucrătoare.

Astfel, persoanele care au nevoie urgentă de certificat pentru o tranzacție, pentru înscrierea într-o procedură administrativă sau pentru depunerea unor documente la instituțiile statului îl pot obține fără să mai aștepte.

Cei care nu dețin încă un cont în portalul online îl pot crea pentru a beneficia de emiterea rapidă a certificatului. Această soluție face parte din procesul de digitalizare a administrației publice și reduce timpul necesar pentru obținerea documentelor fiscale.

Locuitorii Sectorului 4 își pot crea cont online fără să mai meargă la ghișeu

Digitalizarea administrației continuă și la nivel local. Locuitorii Sectorului 4 din București își pot crea cont pe platforma digitală a primăriei direct de acasă, fără deplasări la ghișeu.

Autoritățile au publicat și un material explicativ care prezintă întreaga procedură. Utilizatorii trebuie să completeze datele personale, să introducă codul numeric personal, să încarce o fotografie a actului de identitate și să realizeze un selfie pentru verificarea identității.

După finalizarea acestor pași, sistemul transmite prin SMS un cod de confirmare care activează contul. Platforma permite accesarea mai multor servicii administrative în format digital și reduce timpul petrecut la ghișee.

Autoritățile spun că această soluție face parte dintr un proiect mai amplu de modernizare a administrației publice și de simplificare a relației dintre cetățean și instituțiile statului.

Vara aduce cele mai multe întârzieri ale zborurilor

În paralel cu schimbările administrative, românii care pleacă în concediu trebuie să fie atenți și la problemele care pot apărea în transportul aerian. Sezonul estival este perioada în care se înregistrează cele mai multe întârzieri ale zborurilor.

Numărul mare de pasageri, programul încărcat al aeroporturilor și utilizarea intensă a aeronavelor fac ca orice întârziere apărută la începutul zilei să se transmită rapid și către cursele următoare. La aceste probleme se adaugă furtunile de vară, temperaturile ridicate, restricțiile de trafic aerian, lipsa personalului, verificările tehnice, alimentarea aeronavelor sau manipularea bagajelor.

Ce trebuie să facă pasagerii dacă zborul întârzie

Specialiștii recomandă ca pasagerii să păstreze toate documentele de călătorie. Biletul electronic, confirmarea rezervării și cartea de îmbarcare trebuie salvate, chiar dacă sunt disponibile și în aplicația companiei aeriene. De asemenea, este recomandată fotografierea panoului de plecări și păstrarea mesajelor primite prin SMS sau e-mail.

Pasagerii ar trebui să solicite informații despre cauza întârzierii și, dacă este posibil, să obțină o confirmare scrisă. În funcție de durata întârzierii și de distanța zborului, compania aeriană trebuie să ofere asistență.

Aceasta poate include mese și băuturi, acces la telefon sau e-mail, cazare atunci când plecarea este mutată pentru ziua următoare și transport între aeroport și hotel. Dacă aceste servicii nu sunt oferite la timp, pasagerii pot suporta cheltuieli rezonabile pentru hrană sau cazare, iar ulterior pot solicita rambursarea, cu condiția să păstreze toate chitanțele.

Regulamentul european EC 261/2004 stabilește condițiile în care pasagerii pot primi compensații financiare. În anumite situații, atunci când avionul ajunge la destinația finală cu o întârziere mai mare de trei ore, iar cauza ține de activitatea companiei aeriene, pasagerii pot solicita despăgubiri. Valoarea acestora poate varia între 250 și 600 de euro pentru fiecare pasager, în funcție de distanța zborului.

Prețul biletului sau faptul că zborul a fost operat de o companie low cost nu influențează dreptul la compensație. În schimb, furtunile puternice, restricțiile de trafic aerian sau alte împrejurări extraordinare pot exclude acordarea compensației financiare, însă obligația companiei de a oferi asistență poate rămâne valabilă.

Pasagerii pot verifica inclusiv curse efectuate în ultimii trei ani, iar solicitarea poate fi analizată online. În multe cazuri, verificarea este gratuită, iar comisionul este perceput doar dacă despăgubirea este recuperată.

Tot mai multe servicii se mută în mediul online

Noile modificări legislative și proiectele de digitalizare arată că tot mai multe proceduri administrative pot fi realizate online. Certificatul de atestare fiscală poate fi obținut în doar câteva minute de persoanele care au cont în portalul digital, iar administrațiile locale extind serviciile electronice pentru a reduce timpul petrecut la ghișee.

În același timp, românii care călătoresc în sezonul estival trebuie să își cunoască drepturile și să păstreze toate documentele necesare, astfel încât să poată solicita asistență sau despăgubiri atunci când întârzierile zborurilor le afectează călătoria.