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Cutremur, luni la prânz, în Vrancea

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 03 Aug 2026
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cutremur

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, la ora 12:34, în județul Vrancea, arată datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 62 km sud de Buzău, 49 km sud de Focșani, 63 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea.

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