Cine a salvat România de la retrogradarea la categoria „junk”. Bogdan Chirieac: „Acești oameni au negociat o noapte întreagă!”

Preşedintele IMM România face apel la partide pentru un guvern stabil. Foto: Unsplash

Deși agenția Fitch Ratings a menținut ratingul de țară al României la BBB- cu perspectivă negativă, meritul nu aparține Guvernului, ci Băncii Naționale. Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează că România a amânat doar o criză majoră și arată ce rol vital au avut specialiștii BNR în negocierile de ultim moment.

Fitch Ratings a menținut ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, potrivit raportului publicat vineri, 31 iulie 2026.

„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice, determinată de deficite bugetare ridicate, deşi în scădere treptată, şi de creşterea raportului dintre datoria guvernamentală şi PIB.

Incertitudinea politică s-a accentuat în urma destrămării coaliţiei de guvernare formate din patru partide, iar calea de soluţionare a acestei situaţii rămâne neclară. Deşi măsurile de consolidare fiscală au îmbunătăţit perspectivele fiscale pe termen scurt, persistă riscuri semnificative pe termen mediu“, a transmis Fitch Ratings într-un comunicat.

Cum a intervenit Banca Națională pentru a evita retrogradarea României

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune B1 TV, la emisiunea moderată de Antea Sîngeorzan, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că toate problemele actuale ale României au fost „adâncite de Ilie Bolojan și nu avem niciun motiv de optimism“. Potrivit acestuia, măsuri precum legea salarizării, reducerea cheltuielilor statului și creșterea veniturilor sunt aproape imposibile în contextul corecției economice grave pe care a aplicat-o premierul demis în ultimul an.

Privitor la raportul Fitch, Bogdan Chirieac a apreciat că meritele pentru faptul că România nu a fost retrogradată în categoria „junk” se datorează specialiștilor de la Banca Națională a României, care au reușit să-i înduplece pe cei de la Fitch Ratings să ne mai ofere un răgaz.

„Am scăpat cu Fitch datorită Băncii Naționale a României. Specialiștii lui Mugur Isărescu au știut ce au de făcut, au stat o noapte întreagă să le explice celor de la Fitch. Sigur, sunt și celelalte agenții, dar noroc că există BNR. Nu e însă o soluție, fiindcă în acest moment doar amânăm criza aceea mare, deoarece nu se fac reforme. Vedeți pe Ilie Bolojan că face vreo reformă reală? Dacă ar face, l-am iubi cu toți, dar așa, suntem profund dezamăgiți, mulți dintre noi“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac la B1 TV.

România, în situația de a rămâne fără motorină

Nu în ultimul rând, problemele regionale și implicațiile războiului din Ucraina ar putea duce la o penurie de motorină în România, fapt ce ar crea o reacție în lanț în întreaga economie românească, dar și probleme sociale ireparabile.

„Să nu ne plângem de cât costă carburantul., ci să zicem bine-mersi că îl mai găsim la pompă. S-ar putea, dacă Kazahstan nu reia exporturile de petrol către România, să nu mai găsim motorină la pompă. Există și această posibilitate! Recolta trebuie strânsă de pe câmp, ambulanța trebuie să aibă motorină să meargă la intervenții. La fel și pompierii. Dacă nu găsești motorină, probabil că vor fi probleme uriașe, iar asta ar putea să însemne sfârșitul Guvernului Bolojan“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Ratingul BBB- reprezintă ultima treaptă din categoria recomandată pentru investiții («investment grade»). O eventuală retrogradare în categoria «junk» (nerecomandată investițiilor) ar duce automat la scumpirea masivă a împrumuturilor pe care le ia statul român și la retrageri de capital străin.