Grupul PPC se extinde pe piața poloneză cu un portofoliu de centrale regenerabile de 277,3 MW

Grupul PPC marchează intrarea pe piața energetică poloneză, una dintre cele mai promițătoare și cu cea mai rapidă creștere piețe de energie curată din Europa, printr-un acord de achiziție a unui portofoliu de proiecte eoliene și solare cu o capacitate totală de 277,3 MW.

Acordul cu EDP Renewables Polska Sp. z o.o. și EDP Renewables Polska HoldCo S.A. reprezintă un alt pas spre implementarea noului plan strategic de creștere al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, care prevede un program dinamic de investiții de 24 de miliarde €, ce include ținte pentru un nivel de capacități aproape dublu față de cel actual.

Intrarea strategică pe piața poloneză consolidează și mai mult poziția de lider a Grupului PPC în întreaga regiune și pune bazele creării unei platforme regionale integrate de energie curată, care se întinde de la Grecia până în Europa Centrală și Sud-Est. În același timp, sporește diversificarea geografică și tehnologică a portofoliului de producție al Grupului, reducând riscul operațional și maximizând valoarea portofoliului.



Noul portofoliu "verde" din Polonia



Portofoliul achiziționat se caracterizează printr-o diversificare tehnologică ridicată și un profil excepțional de venituri, toate proiectele având o durată de viață operațională estimată de 35 de ani.



Portofoliul include:



Proiecte eoliene operaționale (130,5 MW): Trei parcuri eoliene operaționale situate în Ilza (54 MW), Tomaszów (46,5 MW) și Poturzyn (30 MW), cu factor de capacitate ridicat, de până la 33%.



Proiecte solare funcționale (44,9 MW): Două parcuri solare situate în Pakoslaw (25,1 MW) și Recz (19,8 MW). Aceste proiecte oferă o protecție puternică împotriva volatilității prețurilor la electricitate, beneficiind de contracte pe termen lung cu preț fix în primii ani de funcționare.



Proiecte aflate în dezvoltare pe racorduri comune la rețea (101,9 MW): Două proiecte solare, Ilza CP (50,9 MW) și Tomaszów CP (51,0 MW), sunt așteptate să devină operaționale în 2029. Aceste proiecte vor utiliza modelul de tip cable pooling, împărțind aceeași infrastructură de conectare la rețea ca parcurile eoliene existente.

Această tehnologie permite utilizarea optimă a capacității rețelei, reduce constrângerile de conectare la rețea și oferă sinergii semnificative prin profilurile complementare de generare ale energiei eoliene și solare.

Finalizarea tranzacțiilor este condiționată de îndeplinirea pre-condițiilor uzuale pentru tranzacții de acest tip, inclusiv, printre altele, obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de supraveghere relevante.



Piața energetică poloneză



Polonia este una dintre cele mai dinamice piețe de energie curată din Europa, înregistrând o rată medie anuală impresionantă de creștere a energiei regenerabile, de peste 17% în perioada 2016–2025. Țara implementează un program ambițios de tranziție energetică, vizând să atingă un grad de peste 50% al producției de energie electrică din surse regenerabile până în 2030. În același timp, introducerea cadrului legal inovator pentru racordarea la rețea de tip pooling, din 1 octombrie 2023, creează un mediu excepțional de atractiv și sigur pentru investiții moderne, la scară largă, care optimizează infrastructura rețelei.



Konstantinos Mavros, CEO adjunct al grupului PPC pentru surse regenerabile, a declarat: "La doar câteva zile după ce am anunțat intrarea noastră pe piața maghiară, astăzi anunțăm extinderea noastră pe piața poloneză foarte promițătoare, făcând un alt pas major în implementarea strategiei noastre pentru următoarea fază de creștere a grupului PPC în Europa Centrală și Sud-Est. În cadrul noului nostru plan strategic până în 2030, vizăm piețe cu potențial ridicat precum Ungaria, Polonia și Slovacia, cu obiectivul de a dezvolta 2,2 GW de proiecte de energie regenerabilă și stocare. Prin achiziționarea acestui portofoliu extrem de echilibrat de 277,3 MW, integrăm active valoroase în portofoliul nostru, extinzând în același timp amprenta noastră geografică."



Accelerarea extinderii în Europa Centrală și de Sud-Est



Pentru a valorifica oportunitățile semnificative din întreaga regiune, Grupul PPC își accelerează creșterea, vizând dublarea capacității totale instalate la 24,3 GW până în 2030, de la 12,4 GW în 2025. Acest lucru va fi realizat prin accelerarea ritmului de adăugare de noi capacități la 2,4 GW pe an, în principal în domeniul surselor regenerabile, generării flexibile și stocării.

Extinderea în Polonia reprezintă creșterea geografică naturală a Grupului după poziția de lider în Grecia și România, în timp ce un plan amplu de investiții este în curs de dezvoltare și pe celelalte piețe în care operează, inclusiv Italia, Bulgaria, Croația și Ungaria. Până în 2030, 45% din capacitatea instalată a Grupului va fi localizată în afara Greciei, susținută de un mix energetic echilibrat care cuprinde toate tehnologiile moderne de generare (solar, eolian, hidroelectric, gaze naturale) și stocarea energiei, asigurând atât diversificarea geografică, cât și tehnologică.

Într-o eră în care energia și tehnologia au devenit factori critici pentru competitivitate, securitate și reziliență, PPC Group evoluează într-un pilon al stabilității pieței europene, investind în infrastructură energetică și tehnologică critică care protejează regiunea mai largă și generează valoare pe termen lung.