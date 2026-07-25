Criza carburanţilor. Greşeala făcută de diplomaţia românească. Chirieac: "Dacă ar fi după stat, rămânem cu benzinăriile goale"

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Bogdan Chirieac a subliniat greşeala făcută de diplomaţia românească în contextul opririi livrărilor de petrol de către Kazahstan spre România.

"Ni se spune că nu este nicio problemă, doar că realitatea este următoarea. Ţara care exporta cel mai mult petrol către România a oprit exporturile. Şi atunci, de unde luăm? Să găseşti de pe o zi pe alta o altă variantă e destul de complicat. Avem şi un Guvern demis, care nu poate lua decizii. Avem şi protestul Kazahstanului faţă de Ucraina, că înţeleg că de la asta se trage totul, şi nu ştim exact cât va dura", a întrebat Dragoş Bistriceanu, jurnalist România TV.

Înţeleg, din ştirile oficiale, că Kazahstanul exportă la portul rusesc Novorosisk de la Marea Neagră, iar de acolo cu nave este adus până la Petromidia. Înţeleg că ucrainenii au bombardat portul Novorosisk şi terminalul petrolier, deci degeaba ar exporta Kazahstanul, că nu mai poate fi încărcat petrolul pe nave.

Păi tu, diplomaţia românească, nu ai reuşit să vorbeşti cu Kievul şi să le explici foarte clar că noi sprijinim trup şi suflet eforturile Ucrainei de a se apăra împotriva Rusiei, dar să nu ne distrugă? Să le zici "îmi tai sursele de alimentare cu carburanţi, mie, României". Şi nu doar România, înţeleg că şi alte state din zonă sunt afectate, Bulgaria, Republica Moldova, şi aşa mai departe.

Deci, ce face diplomaţia românească în acest sens? Chiar nu are nicio reacţie în a opri acest bombardament care ne afectează pe noi, România? Novorosisk e un punct de tranzit, agreat internaţional. Şi vine premierul şi ne spune că mai avem benzină pentru două săptămâni, după care apelăm la rezerva strategică, care e şi ea de 4-6 luni, sau de cât o fi. Nu ştim cât e. Situaţia e cumplită.

Norocul mare ştiţi care e? Că cei care încearcă să găsească soluţii sunt companiile private din România. Dacă ar fi după stat, rămânem cu benzinăriile goale, să ştiţi!", a declarat Bogdan Chirieac.