„Suntem pe locul 1 la ceva”. Inflația lovește mai puternic românii. Chirieac: Avem cea mai abruptă prăbușire a nivelului de trai din UE

Foto: Pixabay/ Portofel gol

Analistul politic Bogdan Chirieac afirmă că România traversează cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din Uniunea Europeană, pe fondul inflației și al diminuării puterii de cumpărare.

Inflația și scăderea puterii de cumpărare continuă să afecteze nivelul de trai al românilor. O familie cu cheltuieli lunare de aproximativ 4.000 de lei ajunge să plătească, în medie, cu încă 220 de lei în fiecare lună din cauza inflației. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Ionuț Grigore.

Cea mai abruptă prăbușire a nivelului de trai din Europa

"Noi avem de-a face cu cea mai abruptă prăbușire a nivelului de trai, în ultimul an, într-un stat membru al Uniunii Europene. Suntem și noi pe locul 1 la ceva. Îmi aduc aminte că au existat perioade, relativ curând, în istoria recentă a României, când țara asta funcționa. De exemplu, după 2017 aveam cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Îmi aduc aminte de vremea lui Ponta. Atunci eram în top 3 la cea mai înaltă rată de creștere economică. Acum suntem în recesiune. Dacă ne încântă cu ceva, inflația a explodat și în alte state europene, până și în Polonia. Opinia mea este că românii ar trebui să se obișnuiască cu Bolojan. Obișnuiți-vă cu Bolojan! Cât vrea dânsul să ne călărească, atât ne va călări și nimeni nu o să-l oprească.

Alte state europene se află în situații complicate precum România. Ce avantaj au față de București?

Să știți că și alte state europene se află în situații complicate cu guverne minoritare. De pildă, Olanda a avut alegeri anul trecut și acum țara e condusă de un guvern minoritar. Pentru orice trebuie să negocieze între ei. Mai mult, o parte din guvernul acela, o parte din partidele care formează coaliția de guvernare, sunt considerate partide extremiste. Germania se luptă cu AfD-ul, un fel de AUR al lor, Alternativa pentru Germania, partid aflat pe locul 1 în sondaje. Fiindcă celelalte partide au un cordon sanitar împotriva AfD, Germania se prăbuște pe lupta lor din interior. Să știți că România nu e singura în situația asta. Belgia întâmpină ceva similar. Știți care este avantajul acestor state precum Olanda, Germania sau Belgia? Au instituții puternice care nu țin, neapărat, de partidele politice. Problema în România, atât pe plan economic, cât și în lupta politică, este că nu are instituții. Nu se poate baza pe ele cum se bazează statele de care am vorbit deja. Să știți că dacă se anunță recesiune în Germania, neamțul din start nu mai cumpără. Asta adâncește recesiunea. Treaba asta o au încă din 1933, de când e poza aceea faimoasă din manualele de istorie în care oamenii se duceau cu o căruță de bani să cumpere pâine", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Chirieac vede două ieșiri din criza politică. Anticipate sunt "soluția cea mai potrivită", însă există și o altă cale