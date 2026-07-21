Declarația lui Clotilde Armand de la DC News, de acum un deceniu, stârnește din nou controverse. Război BOR-USR: Aceste derapaje incalificabile nu pot fi trecute cu vederea

Scandal între reprezentanții progresiști din politică și Biserica Ortodoxă Română. Deputata USR Corina Atanasiu a postat, zilele trecute, pe contul său de socializare, un mesaj prin care îi îndeamnă pe părinți să nu-și mai înscrie copiii la orele de Religie.

Acum, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, revine cu un mesaj.

„Doamna deputat Corina Atanasiu a considerat oportun să răspundă postării mele, în care am criticat, cu argumente, poziția domniei sale față de disciplina Religie. Din păcate, răspunsul publicat nu răspunde fondului argumentelor prezentate, ci atribuie Bisericii Ortodoxe Române intenții și practici care nu corespund realității cadrului legal și educațional în care se desfășoară această disciplină.



Redau un fragment din postarea dumneaei:



„prin postarea dlui, dl. Agachi confirmă de fapt intenția și planul BOR de instrumentare a disciplinei Religie, al cărei scop este prozelitismul și nicidecum educația. Imaginea cu care dnul Agachi ilustrează postarea e inspirată din episodul evanghelic „Lăsați copiii să vină la Mine” (în original cu „m” mic – sic!). Adică, plasată în contextul școlii, scopul BOR prin plasarea armatei de preoți și absolvenți de teologie în toate școlile țării este acela de a impune ortodoxismul cu forța și cu cel mai la îndemână instrument din școală, nota.”



Să analizăm aceste afirmații.



În România, disciplina Religie se predă confesional, iar programa școlară este elaborată în conformitate cu specificul fiecărui cult recunoscut de stat și avizată de acesta. În același timp, participarea la orele de Religie este opțională și se realizează exclusiv în baza unei solicitări scrise din partea părinților, a tutorelui legal sau a elevului major.



În aceste condiții, afirmația potrivit căreia scopul disciplinei ar fi prozelitismul ridică o întrebare firească: cum poate fi calificată drept prozelitism activitatea didactică desfășurată la disciplina Religie la cererea expresă a beneficiarilor și a cărei programă este avizată de fiecare cult recunoscut de lege în parte, fiind predată confesional?!



Prin definiție, prozelitismul presupune încercarea de a atrage persoane aparținând altor confesiuni sau fără apartenență religioasă. Ora de Religie, desfășurată confesional, nu are ca obiect convertirea altor persoane și nici programa școlară nu conține elemente ofensatoare sau discriminatorii la adresa altor culte.



La fel de discutabilă este și interpretarea imaginii care însoțea postarea mea. O reprezentare iconografică inspirată din episodul evanghelic „Lăsați copiii să vină la Mine” este prezentată drept dovada unei presupuse intenții de „impunere a ortodoxismului cu forța”. O asemenea concluzie nu decurge în niciun fel din imaginea respectivă, ci reprezintă o interpretare subiectivă, lipsită de orice fundament obiectiv.



De asemenea, afirmația că disciplina Religie ar utiliza nota ca instrument de constrângere nu este susținută de realitatea procesului educațional. Evaluarea elevilor vizează competențele și conținuturile prevăzute în programa școlară, nu frecvența participării la slujbele religioase și nici experiența lor spirituală personală. Acest lucru este evident atât din programele școlare, cât și din standardele de evaluare aflate în dezbatere publică.



De aceea, consider că este regretabil ca un membru al Comisiei pentru Învățământ să formuleze acuzații atât de grave fără a ține seama de cadrul legal, de specificul disciplinei și de realitatea activității desfășurate în școli. Dezbaterea privind locul Religiei în educație este legitimă și necesară, însă ea ar trebui purtată cu argumente, cu respect pentru adevăr și fără atribuirea unor intenții care nu pot fi demonstrate.



Și cu atât mai puțin într-un mod jignitor și sfidător la adresa Bisericii Ortodoxe Române și a credincioșilor acesteia, dar și încălcând libertatea religioasă a cetățenilor acestei țări prin dorința de excludere a disciplinei Religie din școli!

PS: Așteptăm scuzele pentru jignirile aduse Bisericii Ortodoxe Române, doamna Atanasiu. Aceste derapaje incalificabile nu pot fi trecute cu vederea”, a scris Adrian Agachi pe Facebook.

Deputata USR Corina Atanasiu spunea:

„Dragi părinți, înscrierea copiilor la ora de Religie din școală a devenit inutilă. Redați copiilor acest timp valoros, lăsați-i să doarmă mai mult sau să se plictisească mai mult. Și plictiseala are rolul ei”.

Clotilde Armand, în urmă cu un deceniu la DC News: „Occidentul nu mai are nevoie de religie. Nu mai are nevoie de suflet”

Amintim că într-un interviu acordat la DC News, Clotilde Armand spunea că Occidentul nu mai are nevoie de religie, nu mai are nevoie de suflet.



„Occidentul nu mai are nevoie de religie, chiar dacă sunt încă oameni religioși, dar nu mai are nevoie de partea aceasta spirituală, de suflet. Dacă viața ta este concentrată pe confort, îți dorești mereu mai mult," a declarat Clotilde Armand la DC News.



Răspunsul complet îl găsiți începând de la minutul 3: