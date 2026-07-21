Grindeanu, reacție după ce AUR a anunțat că i-ar vota schimbarea din fruntea Camerei Deputaților / video

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu a reacționat după mesajul transmis de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a anunțat că parlamentarii formațiunii ar vota înlocuirea președintelui PSD din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere va ajunge în Parlament.

Întrebat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, despre mesajul transmis de Petrișor Peiu, Sorin Grindeanu a ales să nu răspundă atacurilor și a declarat că nu dorește să transforme disputa într-un schimb de replici.

„Acum câteva minute, liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație, având în vedere că împreună cu cei de la AUR ați dat jos guvernul Bolojan. Deci, v-au fost parteneri într-un demers”, a întrebat un jurnalist la conferința de presă.

„Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Eu cred că importante sunt aceste proiecte de care vorbeam și important ca aceste proiecte pentru români să fie adoptate. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări. De aceea, n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Mesajul transmis de Petrișor Peiu: „AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică”

Liderul senatorilor AUR a publicat un mesaj extrem de critic la adresa președintelui PSD. Petrișor Peiu susține că relația politică dintre cele două partide nu mai poate continua atât timp cât Sorin Grindeanu conduce social democrații.

În mesajul său, liderul AUR afirmă că: „AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri”.

Petrișor Peiu merge mai departe și spune că parlamentarii AUR ar susține schimbarea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților dacă o astfel de propunere ar ajunge la vot. Acesta a transmis: „Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul: este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale”.

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