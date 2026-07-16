Bolojan le-a transmis sindicatelor că PNL va susține legea salarizării în Parlament

Ilie Bolojan / FOTO: gov.ro

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis joi liderilor principalelor confederații sindicale că parlamentarii Partidului Național Liberal vor susține în Parlament proiectul Legii salarizării unitare, în forma negociată de autoritățile române cu Comisia Europeană.

Discuțiile au avut loc la sediul central al PNL și au vizat reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar, măsură inclusă printre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții sindicatelor au expus punctele de vedere ale angajaților din sistemul public și au înaintat propuneri privind proiectul Legii salarizării unitare.

Potrivit unui comunicat transmis de PNL, dialogul s-a concentrat asupra preocupărilor exprimate de organizațiile sindicale în legătură cu impactul noii legislații asupra salariaților din sectorul bugetar.

Ilie Bolojan: „Parlamentarii liberali vor vota în Parlament proiectul legii”

Potrivit comunicatului PNL, liderul liberal a explicat importanța adoptării acestei reforme pentru respectarea angajamentelor asumate de România în fața instituțiilor europene.

„Preşedintele PNL Ilie Bolojan, a arătat că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR şi o condiţie importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon. Totodată, el a subliniat că obiectivul reformei este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil şi sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităţilor existente. În calitate de preşedinte al PNL, Ilie Bolojan a informat că parlamentarii liberali vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană”, a precizat comunicatul PNL.

Conform aceleiași surse, Dragoș Pîslaru le-a prezentat reprezentanților sindicatelor schimbările operate în proiect după consultările instituționale. Acesta a oferit detalii despre negocierile purtate cu Comisia Europeană, limitele impuse de situația bugetară și angajamentele care au stat la baza elaborării noii legi.

PNL: Reformele trebuie discutate cu partenerii sociali

La finalul întâlnirii, liberalii au transmis că susțin dialogul cu organizațiile sindicale și consideră că schimbările majore trebuie analizate împreună cu partenerii sociali.

„Partidul Naţional Liberal apreciază dialogul cu partenerii sociali şi consideră că reformele importante trebuie discutate în mod responsabil, astfel încât deciziile adoptate să răspundă cât mai bine interesului general al României”, au transmis liberalii.

Din partea PNL au fost prezenți Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru, Robert Sighiartău, Gabriela Horga și Raluca Turcan.

Confederațiile sindicale au fost reprezentate, printre alții, de Bogdan Hosu, președintele CNS Cartel Alfa, Iulian Pope, din partea SANITAS și CNSLR Frăția, George Purcaru, din partea FSLI și CSDR, precum și Costel Ichim, din partea Agro Propact și CSN Meridian.