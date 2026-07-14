Cum explică Nicușor Dan blocajul de la Cotroceni. Soluția propusă de Kelemen Hunor, agreată de președinte

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan vine cu explicații după ce discuțiile pentru formarea unui guvern, desfășurate luni la Cotroceni, s-au încheiat fără niciun acord.

Deși luni, la Palatul Cotroceni, liderii fostei coaliţii de guvernare au discutat timp de două ore cu președintele României, Nicuşor Dan, negocierile s-au încheiat fără niciun acord. Șansele să avem un nou cabinet la Palatul Victoria până la sfârșitul lunii iulie sunt acum și mai mici. Întrebat unde anume se produce blocajul, Nicușor Dan a spus că problema nu e la numele premierului.

„Blocajul nu e la numele primului ministru, blocajul e la componența guvernului, pentru că sunt partide care spun... nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo și sunt alte partide care spun... nu vrem să votăm dacă alții sunt acolo. Și aici este un blocaj logic care necesită o flexibilizare a poziției”, a declarat Nicușor Dan, președintele României, pentru Știrile Pro TV.

Nicușor Dan ia în calcul soluția propusă de Kelemen Hunor

În cadrul întâlnirii de ieri, Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian au discutat mai multe scenarii, dar, potrivit surselor, singura variantă care mai este luată în calcul este cea propusă de președintele UDMR.

Kelemen Hunor a propus o succesiune de guverne până la următoarele alegeri parlamentare: mai întâi un așa-numit guvern de armistițiu, adică refacerea coaliției, pentru câteva luni, apoi guverne minoritare - PSD și polul de dreapta, apoi, spre 2028, un guvern tehnocrat.

Nicușor Dan ar fi de acord cu această variantă, dacă se conturează o majoritate pro-occidentală, fără să fie necesare voturile AUR. Și PSD pare să fie de acord cu soluția lui Kelemen Hunor.

"Kelemen Hunor a venit cu mai multe propuneri. Noi am fost în mare parte de acord cu ce a propus președintele UDMR, cu nuanțe, e adevărat. Alții au anumite constrângeri", a spus ieri Sorin Grindeanu, în conferința de presă susținută după consultările de la Cotroceni.

Nicușor Dan ar urma să-i cheme din nou la Cotroceni pe liderii fostei Coaliții

Între timp, au apărut informații, pe surse, că după revenirea președintelui Nicușor Dan în țară, miercuri seara, șeful statului ar putea convoca pentru joi sau vineri o nouă întâlnire cu liderii fostei Coaliții.

Precizăm că președintele Nicușor Dan va participa miercuri, 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est.