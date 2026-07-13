Întrebat de concediu, Ilie Bolojan a dat un răspuns neașteptat

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Ilie Bolojan spune că, de când a devenit prim-ministru, adică din 23 iunie 2025, nu a mai avut concediu.

Explicaţia lui Ilie Bolojan a venit când Laura Chiriac, jurnalist B1TV, l-a întrebat dacă şi-a programat un concediu pentru această vară.

"Atunci când eşti premierul României, e greu cu programarea de concedii. Aş putea să lipsesc poate o zi sau două, poate la un final de săptămână, dar nu am reuşit în această perioadă, de când sunt premier, să îmi fac un concediu de durată. În permanenţă se întâmplă ceva. M-am dus la Chişinău, de exemplu, şi a căzut o dronă. Asta e responsabilitatea când ocupi o funcţie publică. Asta nu înseamnă că nu trebuie să îţi organizezi şi concediu. Nu am în vedere ceva în momentul de faţă (n.r pentru această vară)", a declarat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu, primar al Capitalei din decembrie 2025, a plecat în concediu în străinătate. Asta deşi ocupă funcţia de doar jumătate de an.

"Vă dați seama că este normal să mă duc și eu în concediu. Muncesc de dimineața până seara! Am și eu nevoie, ca oricine altcineva, de un concediu. E ceva normal. Nu voi lipsi decât o săptămână, o săptămână lucrătoare, pentru că voi pleca în weekend. Evident, așa cum spune legea, viceprimarul 1, domnul Stelian Bujduveanu, preia atribuțiile primarului general”, a zis Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, la Antena 3 CNN, pe 1 iulie.

Acesta a plecat în concediu în Portugalia în perioada 3-12 iulie. Pentru asta a avut nevoie de permisiunea instanţei, pentru că Ciprian Ciucu este sub control judiciar.

„I s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului Romaniei pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026", se arată în decizia magistraţilor.