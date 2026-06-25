Ilie Bolojan, prins în ofsaid de Nicușor Dan cu viitorul Guvern. Analiza Elenei Cristian

Elena Cristian, analist DC Business

Formarea noului guvern rămâne incertă, în contextul negocierilor dintre partidele politice.

Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre negocierile pentru formarea noului guvern și a explicat că PSD nu este de acord cu formula de guvernare discutată de PNL, USR și UDMR.

Aceasta a pus sub semnul întrebării modul în care Ilie Bolojan ar putea accepta ca Alexandru Nazare să rămână ministru al Finanțelor, în contextul în care acesta le-a cerut membrilor PNL din Guvernul Veștea să părăsească partidul.

„Aș vrea să se termine odată circul ăsta și să avem odată guvern. Din informațiile pe care le am eu, PSD nu este deloc de acord cu această formulă, cu această rocadă și cu formula prezentată de PNL-USR-UDMR, dar eu vreau să înțeleg exact ce se întâmplă.

Știu că președintele Nicușor Dan a pus condiția ca ministrul de Finanțe să rămână în continuare Alexandru Nazare. A spus: „Ok! Alexandru Nazare trebuie să rămână la Finanțe, în rest vă faceți guvern”.

Ce va face Bolojan în aceste condiții? Pentru că Alexandru Nazare a fost și în Guvernul Veștea. Nu pot să cred că a dat afară o treime dintre parlamentarii PNL pentru că au fost în Guvernul Veștea, dar va accepta să conducă încă un an un guvern din care va face parte un ministru care ar fi trebuit să nu mai facă parte din Guvernul Bolojan, nu? Sau doar, așa, de dragul guvernării acceptăm orice și ne facem că unii sunt mai puțin vinovați și alții trebuie să plece? E o întreagă nebunie!”, a spus Elena Cristian.

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„Nu cred că PSD va accepta să se guverneze așa”

Elena Cristian a explicat că este puțin probabil ca actuala formulă de guvernare să fie acceptată de PSD și că România are nevoie de un guvern stabil, cu un program clar, care să-și asume conducerea până în 2028.

„Eu nu cred că se va ajunge la această formulă, nu cred că PSD va accepta să se guverneze așa pentru că va încasa toate nenorocirile electorale înainte de alegeri. Cred că avem nevoie de un guvern care să guverneze până în 2028, care să vină cu un program de guvernare clar și care să arate o direcție pentru următoarea perioadă”, a spus Elena Cristian la România TV.

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