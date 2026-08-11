Donald Trump schimbă vaccinarea copiilor din SUA. Separă vaccinul ROR în trei vaccinuri separate. ”Se întâmplă lucruri rele”/ Ce sunt ”mamele MAHA” cărora le-a mulțumit președintele SUA

Captură video/ Donald Trump schimbă vaccinarea în SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care urmărește modificarea schemei federale de vaccinare a copiilor.

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care modifică schema de vaccinare a copiilor. Numărul vaccinurilor administrate copiilor va scădea de la 18 la 11. În plus, vaccinul cunoscut în România ca ROR, împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar urma să fie administrat în trei doze separate.

”Vrem ca MMR (Measles, Mumps, Rubella, ROR n.r.) să aibă vaccinuri separate, la ore separate. Vaccinul să fie împărțit în trei doze unice separate, iar vaccinurile să fie administrate în vizite separate”, a afirmat Donald Trump.

Medicii avertizează că o astfel de măsură ar putea întârzia imunizarea și crește riscul unor boli care, altfel, ar putea fi prevenite. Vaccinurile vor fi în continuare acoperite de asigurări și de programul CDC Vaccins for Children, au declarat oficialii Casei Albe reporterilor luni seara, dar acest lucru depinde de îndrumările viitoare ale HHS.

Donald Trump, vorbind în Biroul Oval despre ordinul emis, a spus, în repetate rânduri, că numărul sau momentul admnistrării vaccinurilor ar putea juca un rol în creșterea ratelor de tulburare din spectrul autist.

”Am văzut vaccinuri de mărimea unei sticle de suc turnate în corpul unui copil mic. Și se întâmplă lucruri rele. Sunt prea multe cazuri (n.r. de autism), e ca o explozie, e ca o epidemie”, a spus Trump luni, la semnarea semnăturii de la Biroul Oval, unde i-a mulțumit secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., și ”mamelor MAHA”.

Ce sunt mamele MAHA

”Mamele MAHA” fac parte dintr-un curent de parenting și stil de viață inspirat de sloganul ”Make America Healthy Again” (prin analogie cu sloganul politic MAGA). Ele promovează întoarcerea la ”natural” dusă la extrem. Mamele MAHA resping vaccinurile, aleg alimentație pură/crudă, considerând și că laptele pasteurizat este rău pentru sănătate, refuză medicamentele și aleg remedii alternative - cum sunt uleiurile esențiale, au o frică excesivă de chimicale: prezintă o obsesie pentru eliminarea oricăror urme de ”toxine” sau ingrediente sintetice din mediul de viață și igiena copiilor.

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Avertismente din sănătate după decizia semnată de Trump

Dr. Andrew Racine, președintele Academiei Americane de Pediatrie, a declarat că ”ordinul executiv emis astăzi va genera și mai multă confuzie și teamă în rândul familiilor, ceea ce este atât inutil, cât și inadecvat. Iar în măsura în care oamenii au întrebări cu privire la ce ar trebui să facă pentru a-și menține copiii în siguranță și sănătoși, fie că este vorba de vaccinuri sau de altceva, cel mai bun sfat pe care îl pot oferi este să purtați o discuție cu persoana care este partenerul dvs. în creșterea unui copil sănătos și în siguranța și care cunoaște știința mai bine decât oricine altcineva, și anume medicul pediatru”, notează presa internațională.

Mișcarea a atras critici aspre din partea senatorului Bill Cassidy, R-La., președintele Comisiei pentru Sănătate, gastroenterolog ca pregătire. El a spus că Trump nu are experiența necesară pentru a face aceste schimbări și a spus că schimbarea politicii va ”crește ezitarea și va face copiii mai puțin siguri”. "Părinții ar trebui să asculte medicul pediatru al copilului lor despre vaccinuri, mai degrabă decât să asculte un ordin executiv inexact. Este atât de greșit", a transmis Cassidy pe platforma socială X.

Ordinul executiv al lui Trump vine în contextul în care SUA înregistrează cel mai grav an din ultimele decenii în ceea ce privește infecțiile cu rujeolă. Ratele de vaccinare a copiilor au scăzut de la pandemia de Covid-19.