Rusia lovește Ucraina cu rachete balistice: Bilanțul morților crește la 9 - UPDATE

Război în Ucraina/rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, cu rachete balistice și bombe aeriene ghidate. Nouă persoane au fost ucise.

UPDATE: Bilanțul morților crește în Ucraina, după atacurile rusești.

Atacurile efectuate de forţele ruse în Ucraina în noaptea de luni spre marţi s-au soldat cu cel puţin nouă morţi, dintre care şase în regiunea Zaporojie, din sud-estul ţării, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP şi Reuters.

În oraşul Zaporojie, „şase persoane au fost ucise şi 19 au fost rănite”, a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale, Ivan Fedorov. Precedentul bilanţ era de cinci morţi.

Potrivit lui Fedorov, armata rusă a procedat la o lovitură „masivă” cu rachete şi bombe aeriene ghidate, avariind blocuri de apartamente şi clădiri nerezidenţiale.

Forţele ruse au atacat cu drone şi artilerie cinci districte din regiunea Dnipropetrovsk (est), a informat şeful administraţiei militare locale. „Trei persoane au fost ucise”, printre care un adolescent de 15 ani, a adăugat Oleksandr Ganja pe Telegram. Alte cinci persoane au fost rănite.

La Kiev, o serie de explozii au fost auzite puţin după ora locală 00:00 (joi ora 21:00 GMT), a constatat corespondentul AFP.

Ministerul Apărării rus a revendicat, pe platforma Max, atacuri vizând „întreprinderi ale sectorului militaro-industrial şi centre logistice şi de transport din oraşele Kiev şi Zaporojie”.

Știre inițială

Un atac rusesc a ucis cinci persoane și a rănit alte 20 în Zaporojie, în timp ce Kievul a fost vizat de rachete balistice, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rază lungă de acțiune asupra orașelor ucrainene. Ofensiva a continuat până în primele ore ale dimineții, potrivit Kyiv Post.

Noapte de foc în Ucraina

Cinci persoane au fost ucise și 20 au fost rănite în orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, în timp ce o persoană a fost rănită la Kiev.

„Cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite. Din păcate, numărul victimelor continuă să crească în urma atacului inamic asupra Zaporijiei”, a scris pe Telegram Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale.

Fedorov a spus că forțele ruse au atacat Zaporojie cu rachete balistice și bombe aeriene ghidate. Atacurile au avariat locuințe și alte clădiri, au provocat incendii și au dus la întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Jurnaliști aflați la fața locului au relatat că în jurul orei 00:30 s-au auzit mai multe explozii puternice în Zaporojie. Una dintre explozii a fost suficient de puternică pentru a zgudui clădirile.

Iar amenințarea nu s-a încheiat după primele lovituri. După o scurtă perioadă de calm și ridicarea alertei aeriene, autoritățile au emis o nouă avertizare, după ce drone rusești s-au apropiat de Zaporojie.

Aproximativ în același timp cu primele atacuri, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre Kiev, Zaporojie, Sumî, Harkov și Cernihiv, indicând o amenințare cu rachete asupra mai multor orașe importante din Ucraina.

Explozii și incendii la Kiev

Explozii s-au auzit și în Kiev, la scurt timp după miezul nopții, după ce autoritățile au avertizat cu privire la un atac cu rachete balistice.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat că orașul se află „sub atac cu rachete balistice” și le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

Echipaje medicale au fost trimise în districtul Șevcenkivski, unde un depozit a fost avariat. Autoritățile orașului au raportat incendii la mai multe spații de depozitare din zona centrală a Kievului și au precizat că o persoană a fost rănită.

Prima alertă aeriană din Kiev a fost ridicată după aproximativ 40 de minute, însă autoritățile au emis ulterior o nouă alertă, pe măsură ce amenințarea rusă a reapărut în timpul nopții.

Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice

Atacul din timpul nopții are loc pe fondul creșterii semnificative a utilizării de către Moscova a rachetelor balistice împotriva orașelor ucrainene, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra stocurilor limitate ale Ucrainei de interceptoare pentru sistemele avansate de apărare aeriană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește să desfășoare trupe nord-coreene suplimentare și că a primit noi rachete balistice din Coreea de Nord.

Kievul afirmă că intensificarea cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord îi permite Moscovei să susțină războiul, oferindu-i în același timp Phenianului experiență valoroasă pe câmpul de luptă.

Ucraina le-a cerut în mod repetat Statelor Unite și aliaților europeni să furnizeze sisteme Patriot suplimentare și rachete interceptoare, în contextul intensificării atacurilor rusești cu rază lungă de acțiune asupra centrelor populate din Ucraina.

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