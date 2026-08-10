Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, sărbătorit la Târgoviște. Mesajul Mitropolitului Nifon - VIDEO

Foto: Arhiepiscopia Târgoviștei

În zilele de 10 și 11 august 2026, sub coordonarea Mitropolitului Nifon, au loc ceremoniile liturgice dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești a fost primul sfânt canonizat la noi, la români și ocrotitorul Eparhiei noastre, ale cărui sfinte moaște se află în Catedrala din Târgoviște.

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon reprezintă, pentru toți credincioșii, un moment de profundă înnoire duhovnicească și de reafirmare a identității noastre ortodoxe, iar pelerinajul și închinarea la sfintele sale moaște constituie un act de mărturisire a credinței în lucrarea Duhului Sfânt, Care a sfințit viața acestui mare ierarh și l-a întărit în urcușul spre desăvârșire prin virtuțile sale alese. Astfel, Sfântul Ierarh Nifon a devenit pentru noi toți un reper de statornicie, de curaj și de responsabilitate creștină, un model autentic de sfințenie ce continuă să lumineze viața noastră spirituală.

Anul acesta vor fi expuse spre închinare, alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, aduse cu această ocazie, la Târgoviște, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

Programul manifestărilor dedicate Sfântului Ierarh Nifon

Festivitățile vor debuta luni, 10 august 2026, ora 17.00, cu slujba Vecerniei, ce va fi săvârșită pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei din Târgoviște. După aceea, se va desfășura Pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhia noastră, prin centrul istoric al orașului, cu oprire în fața Mânăstirii Stelea și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni, din fața Primăriei orașului.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa va premia elevii dâmbovițeni care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” (2025-2026), împreună cu profesorii lor îndrumători.

Marți, 11 august 2026, de la ora 7.00, pe podiumul special amenajat din vecinătatea Catedralei, va fi săvârșită slujba Utreniei și Sfânta Liturghie, iar, la final, vor fi premiați elevii care au obținut premii la etapa națională a Olimpiadelor și Concursurilor școlare (2025-2026), împreună cu profesorii lor îndrumători, cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la Examenul de Bacalaureat, precum și tineri campioni la diferite competiții internaționale, fiind totodată lansate volumele recent tipărite de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Invităm credincioșii să participe la acest eveniment, în zilele de luni, 10 august 2026, de la ora 17.00, și marți, 11 august 2026, de la ora 7.00!