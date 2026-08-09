Unde a fost găsit Vonu Dacian, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, dat dispărut- UPDATE

Vonu Dacian, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, a fost dat dispărut. Foto: Poliția Deva

Vonu Dacian, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, a fost dat dispărut.

UPDATE: ”Persoana în cauză a fost depistată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara pe raza municipiului Alba Iulia. Pe perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

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UPDATE: În urma verificărilor efectuate de polițiști, astăzi, în jurul orei 15:15, persoana căutată a fost reperată în gara din municipiul Alba Iulia, ulterior plecând cu trenul în direcția municipiului Aiud. Polițiștii continuă activitățile specifice în vederea clarificării situației.

Dacian Vonu, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara, este căutat de polițiștii din Municipiul Deva după ce a dispărut de la domiciliu de două zile. Potrivit oamenilor legii, Dacian Vonu a plecat de acasă în data de 7 august și nu s-a mai întors.

Mesajul Poliției Municipiului Deva

"L-AȚI VĂZUT? Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în această dimineață, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la dispariția unui bărbat de 54 de ani, din municipiul Deva.

Potrivit sesizării, Vonu Dacian ar fi plecat voluntar, în data de 7 august a.c., în jurul orei 19:00, de la adresa unde locuiește, fără a reveni până în prezent.

Semnalmentele bărbatului

La momentul plecării, bărbatul purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale de culoare maro. Avea asupra sa un ghiozdan de culoare neagră.

Semnalmente: aproximativ 1,70 metri înălțime, circa 70 de kilograme, păr grizonat, barbă și mustață îngrijite, grizonate.

Polițiștii desfășoară activități specifice în vederea depistării bărbatului și verifică toate informațiile care pot conduce la identificarea și localizarea acestuia.

Cine l-a văzut e rugat să sune la 112

Persoanele care dețin informații utile pentru identificarea sau găsirea bărbatului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112", transmit polițiștii.

Precizăm că Dacian Vonu nu mai este cadru activ în IPJ Hunedoara.

Jurnalistă din Hunedoara: Dacian Vonu a fost unul dintre acei polițiști care muncea, care căuta, care înțelegea că era polițist

Și Ramona Rosulescu, jurnalistă din Hunedoara, face apel la găsirea lui Dacian Vonu. Ea îl descrie pe fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara drept un om muncitor, "care căuta, care înțelegea că era polițist".

"Poate l-ați văzut și puteți ajuta cu vreo informație. Când era activ în IPJ Hunedoara, Dacian Vonu a fost unul dintre acei polițiști care muncea, care căuta, care înțelegea că era polițist.

Tăcerea lui era enervantă pentru un jurnalist, dar era acceptată, pentru că înțelegeam misiunea lui. Între timp s-a pensionat. Acum el are nevoie de profesionalismul foștilor colegi, dar și de aportul comunității. Ajutați cu ce puteți!", este și apelul lansat de jurnalista din Hunedoara, pe Facebook.