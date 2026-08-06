Începe operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre / Directorul CNE Cernavodă: Fără această intervenție, Reactorul 2 se oprește în 5-6 zile / update

Începe operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre. Apele Române, precizări importante / FOTO: Agerpres

Autoritățile au intrat în ultima etapă a intervenției pregătite pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă direcționat către Dunărea Veche și, implicit, către Centrala Nucleară de la Cernavodă. După amânarea de ieri a lucrărilor din cauza curenților puternici din zonă, Administrația Națională Apele Române a anunțat că operațiunea va începe astăzi.

UPDATE 11:19. Directorul CNE Cernavodă: Reactorul 2 ar putea fi oprit în 5-6 zile

Reactorul 2 funcţionează în condiţii normale, cu debit şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, fără probleme, dar în următoarele cinci-şase zile vom opri reactorul dacă nu se iau în considerare operaţiunile cu scufundarea barjelor, a declarat, joi, Romeo Urjan, director la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

„Reactorul 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale, cu debit scăzut şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, dar fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu doi centimetri. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă. În următoarele cinci-şase zile vom opri Reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operaţiunile care se desfăşoară astăzi cu instalarea barjelor”, a explicat Romeo Urjan, la Digi 24.

Potrivit acestuia, dislocarea stâncii din apropierea braţului Bala al Dunării a avut efecte pozitive asupra Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă şi a adus trei-patru zile de funcţionare suplimentară a Reactorului 2.

„Operaţiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaştem. Am fost plăcut surprinşi de faptul că au fost două operaţiuni, unele de dragare şi una de derocare a stâncii. Aceste operaţiuni ne-au adus cam trei-patru zile de funcţionare suplimentară a Reactorului doi. A treia operaţiune, cu barjele pe Dunăre, care se desfăşoară astăzi, ar aduce încă două-trei zile de funcţionare. În lipsa acestei operaţiuni de instalare barje, după şase zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele aduc surplus de apă, termenul se prelungeşte: în loc de cinci-şase zile, vom vorbi de nouă-zece zile de funcţionare, de azi înainte”, a precizat directorul.

El a adăugat că mai sunt patru zile în care se poate beneficia de efectele instalării barjelor.

„Oricum, dacă prognoza hidrologică se îmbunătăţeşte şi avem o prognoză pozitivă, este bine. Chiar dacă oprim reactorul, avem şanse să funcţionăm pe termen lung dacă prognoza va fi pozitivă”, a mai spus Romeo Urjan.

Acesta a subliniat că în fiecare zi este comandament la nivel de minister, Energie, Transporturi, Apărare, condus de primul-ministru. „Se discută foarte serios şi planificarea pentru astăzi. Planul pentru astăzi este să reuşim instalarea acestor barje”, a arătat directorul centralei.

El a menţionat că în cazul în care nu se reuşeşte scenariul scufundării celor patru barje, autorităţile nu au în vedere alte măsuri.

„Planurile care le avem în acest moment conţin cele trei operaţiuni: dragarea, derocarea stâncii şi instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare în momentul de faţă”, a specificat Urjan.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Ana-Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române, a transmis noile informații privind desfășurarea intervenției și spune că încărcarea barjelor este aproape finalizată și că prima scufundare controlată este programată pentru această după-amiază.

„Barja se termină de încărcat la ora 12:00-13:00. Probabil scufundarea primei barje va avea loc la ora 15:00. Barjele sunt scufundate cu totul, prin inundare controlată”, susține reprezentanta Apele Române.

Intervenția face parte din planul autorităților de a modifica temporar circulația apei între brațul Bala și Dunărea Veche, într-o perioadă în care fluviul Dunărea înregistrează unele dintre cele mai reduse debite din ultimele decenii. Proiectul prevede scufundarea controlată a patru barje încărcate cu piatră. Acestea vor forma un prag artificial, conceput pentru a redirecționa o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala către Dunărea Veche, astfel încât să ajungă un volum mai mare de apă în zona prizei de alimentare a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Două dintre barje au fost încărcate în zona în care a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar celelalte două au fost transportate de la Galați.

În paralel cu această intervenție continuă și lucrările de dragare pe Dunărea Veche, menite să îmbunătățească circulația apei și redistribuirea debitului între cele două brațe ale fluviului.

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Operațiunea a fost ieri amânată din cauza curenților puternici

Scufundarea controlată a barjelor era programată inițial pentru miercuri, după ora 14.00. Specialiștii au decis însă amânarea intervenției după ce au constatat că intensitatea curenților din zona brațului Bala nu permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat că operațiunea va fi reluată imediat ce condițiile hidrologice vor permite efectuarea manevrelor fără riscuri pentru echipele implicate.

Potrivit autorităților, momentul exact al scufundării a fost stabilit de Administrația Națională Apele Române după reevaluarea situației din teren.

Nivelul Dunării rămâne la valori extrem de scăzute

Intervenția are loc după ce debitul Dunării la intrarea în România continuă să se afle la unul dintre cele mai mici niveluri măsurate vreodată. Cele mai recente estimări ale Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că debitul fluviului va atinge pragul de 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare egală cu minimul istoric înregistrat în anul 1985.

Totuși, reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au transmis că există și un semnal pozitiv. După atingerea acestui prag, debitul este estimat să se stabilizeze în următoarele zile, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra sistemului de alimentare cu apă al centralei.

În zona Cernavodă, evoluția nivelului Dunării este ușor mai favorabilă decât indicau prognozele realizate la începutul săptămânii. Potrivit datelor comunicate anterior de Ana Maria Agiu, nivelul fluviului este mai ridicat cu câțiva centimetri față de estimările inițiale, iar atingerea valorii minime prognozate a fost împinsă cu încă două sau trei zile.

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Centrala de la Cernavodă funcționează în prezent cu un singur reactor

Nivelul foarte scăzut al Dunării afectează și activitatea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. În prezent, centrala produce energie doar cu Unitatea 2, după ce Unitatea 1 a fost oprită controlat din cauza debitului insuficient al fluviului.

Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat anterior că, dacă lucrările de dragare și operațiunea de scufundare a barjelor își ating obiectivul, Unitatea 2 ar putea funcționa încă aproximativ 10 sau 11 zile în condiții normale.

Autoritățile speră că noul prag artificial creat prin scufundarea controlată a barjelor va permite redirecționarea unei cantități mai mari de apă către Dunărea Veche și va contribui la menținerea debitului necesar funcționării infrastructurii strategice de la Cernavodă.