Elicopter Black Hawk, misiune de urgență în Marea Neagră: O persoană a fost evacuată de pe o platformă aflată la zeci de mile de țărm

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Marți, un elicopter al MAI a intervenit pentru evacuarea aeriană a unui pacient de pe o platformă maritimă situată la circa 90 de mile marine de țărm.

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI a intervenit pentru evacuarea medicală a unei persoane rănite pe o platformă de extracție din Marea Neagră, aflată la aproximativ 90 de mile marine de țărm.

Victima, care avea o fractură de femur, a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

„Evacuare medicală aeriană de pe o platformă maritimă situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre.

Astăzi, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, a executat o misiune de evacuare medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracție, situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre.

Persoana prezenta o fractură de femur, și, având în vedere distanța mare față de țărm și necesitatea transportului rapid către o unitate medicală, a fost solicitată intervenția echipajului aerian”, a transmis DSU.

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Echipajul aerian a asigurat transportul rapid al victimei către o unitate medicală

Echipajul elicopterului a preluat pacientul de pe platforma maritimă și l-a transportat la o unitate medicală. DSU a subliniat capacitatea de intervenție rapidă în zone greu accesibile, aflate la mare distanță de țărm.

„Ajuns la locul intervenției, echipajul elicopterului a aterizat pe puntea navei cu macara utilizate pentru operațiunile de extracție, facilitând preluarea rapidă și în siguranță a pacientului. Ulterior, persoana a fost transportată către o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Misiunea demonstrează capacitatea de răspuns a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență de a interveni rapid și eficient inclusiv în zone greu accesibile, aflate la mare distanță de țărm, pentru salvarea de vieți omenești”, a mai transmis DSU.

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