Greva generală din spitale, suspendată. Federația SANITAS, anunț de ultimă oră: Am reușit!

Imagine de la unul dintre protestele medicilor. Greva din Sănătate a durat 3 zile. Foto: Facebook SANITAS

Greva generală din spitale a fost suspendată, în urma unei decizii luate de Consiliul Național al Federației SANITAS.

Greva generală din spitale a fost suspendată, după ce trei zile consecutive au avut loc proteste în peste 500 de spitale din țară, care au asigurat doar serviciile de urgență. Federația SANITAS anunță că protestul și-a atins o parte dintre obiectivele propuse, după ce Camera Deputaților a aprobat deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar, iar adoptarea noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată.

Totuși, SANITAS atrage atenția că greva nu este închisă, ci doar suspendată și avertizează că medicii pot relua oricând protestele dacă nu apare un nou proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice care să țină cont de revendicările sindicaliștilor.

Decizia vine după ce joi, 30 iulie, în a treia zi de grevă generală în Sănătate, reprezentanții Federației SANITAS au avut o ședință de lucru de 8 ore, la Ministerul Sănătății, cu staful tehnic al acestei instituții, o echipă de reprezentanți ai Băncii Mondiale, experți ai Ministerului Muncii și reprezentanții celeilalte federații reprezentative din Sănătate. După discuțiile de la Guvern, SANITAS a transmis că s-a ajuns la concluzia că peste 40% din lucrătorii din sistemul sanitar (de regulă cei din secțiile grele, medici și asistenți medicali) rămân pe sume compensatorii în cele mai optimiste scenarii făcute pe actualul proiect de lege, ceea ce într-o logică elementară înseamnă că legea, în esență, scade veniturile.

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Problemele legate de noua lege a salarizării, aduse și în atenția instituțiilor europene

La inițiativa SANITAS, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, și președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Alexandru-Mihai Ghigiu, au transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare prin care solicită clarificări privind modul în care trebuie implementat Reperul 420 din PNRR, astfel încât reforma salarizării să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului din sănătate și educație și să nu afecteze capacitatea acestor sisteme de a funcționa în beneficiul cetățenilor.

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În plus, reamintim că Guvernul s-a angajat să nu mai trimită proiectul în Parlament, după ce PSD și UDMR au anunțat explicit că nu îl vor vota în forma lui actuală. Practic, proiectul nu ar fi trecut oricum pentru că nu are susținere politică.

Precizările Federației SANITAS

"Dragi colegi,

Astăzi putem spune cu toată convingerea:

Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că SANITAS este o forță organizată, hotărâtă și unită.

Greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială.

În 29 iulie, Federaţia Sanitas din România a obţinut încă o victorie: Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătăţii, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat. De asemenea, adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puțin, amânată.

Reușita vă aparține vouă, tuturor colegilor care s-au mobilizat, care au avut curajul să acționeze și care au vorbit cu o singură voce. Vă mulțumim!

Federația SANITAS: De mâine trecem la etapa următoare

De mâine trecem la etapa următoare:

Proiectul legii salarizării, așa cum îl ”vând” partidele care fac parte din guvernul interimar, PENTRU NOI, SANITAS, NU MAI EXISTĂ! Am explicat timp de mai multe săptămâni de ce este un proiect inechitabil și lipsit de logică economică.

Am argumentat cu calcule și le-am prezentat în toate mediile posibile: politicieni, partide parlamentare, mass-media etc.

Am demonstrat că legea e greșită, inclusiv experților Băncii Mondiale. Am obținut și o decizie de instanță care confirmă că Guvernul Bolojan este interimar și nu mai are puterea politică de a construi și promova un proiect de lege. Gata!

SANITAS are două ținte noi

Din acest moment avem două ținte noi:

negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil; să purtăm aceste negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat.

Până la atingerea acestor două obiective, Consiliul Național Sanitas a decis SUSPENDAREA grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării.

NU ÎNCHIDEM GREVA, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării.

Reducem, în acest fel, și presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienților și a personalului, din respect și grijă pentru fiecare dintre aceștia.

Dacă în acest timp nu se găsesc soluții la revendicările SANITAS, avem posibilitatea legală să redeschidem greva generală fără să mai parcurgem încă odată toate etapele impuse de lege.

Decizia vine după ce joi, 30 iulie, reprezentanții Federației SANITAS au avut o ședință de lucru de 8 ore, la Ministerul Sănătății, cu staful tehnic al acestei instituții, o echipă de reprezentanți ai Băncii Mondiale, experți ai Ministerului Muncii și reprezentanții celeilalte federații reprezentative din Sănătate.

Federația SANITAS: Vin alături de noi sindicatele din toate sectoarele publice - educație, administrație publică, cultură

În același timp, împreună cu cele cinci confederații sindicale, am extins astăzi acțiunile sindicale într-o nouă direcție: vin alături de noi sindicatele din toate sectoarele publice - educație, administrație publică, cultură etc. - în susținerea negocierii unui nou proiect de lege a salarizării cu cei care au sau vor avea mandatul și responsabilitatea de a lua decizii politice reale.

Comunicatul comun al CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian, publicat miercuri, 29 iulie 2026, transmite clasei politice un mesaj clar:

Sindicatele din România se unesc pentru un scop comun: o nouă lege a salarizării care să rezolve inechitățile și să dea valoarea socială binemeritată angajaților din sectorul public, o lege care se discută, se negociază cu partenerii sociali și nu se face la presiunea termenului de 31 august.

Vă cerem vouă, membrilor și liderilor SANITAS, să fim uniți și în următoarea perioadă, așa cum ați demonstrat în aceste zile.

Vor fi, cu siguranță, multe dezinformări și încercări de manipulare, de aceea accentuăm: GREVA SANITAS NU SE TERMINĂ! EA SE SUSPENDĂ până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Vom reanaliza la acel moment oportunitatea reluării grevei generale sau închiderii complete a conflictului de muncă.

PÂNĂ ATUNCI VOM PURTA BANDEROLE ȘI VOM RĂMÂNE ÎN ALERTĂ.

Vă mulțumim pentru tot efortul și toată determinarea voastră, iar pacienţilor noştri le mulţumim pentru răbdare şi înţelegere!", este mesajul postat pe pagina de Facebook a Federației SANITAS, adresată în special sindicaliștilor din Sănătate.

Propunerile formulate de Ministerul Sănătății pentru noua lege a salarizării

Ministerul Sănătății a formulat mai multe propuneri pentru noua lege a salarizării, după discuțiile cu sindicaliștii. În timp ce legea salarizării propusă de Guvern taia din sporuri, ministrul Sănătății a propus altele.

Printre măsurile propuse inițial se regăsesc:

creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%;

introducerea unui program-pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru personalul medical din unitățile sanitare publice;

revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, prin stabilirea unor criterii clare și diferențiate în funcție de specificul activității;

reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor existente și o ierarhizare corectă a funcțiilor;

stabilirea unei perioade de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi salariale.

Bolojan acuzase că greva din sănătate s-a bazat pe „minciună și dezinformare”

Reamintim că marți, 28 iulie, după prima zi de grevă în Sănătate, premierul Ilie Bolojan a făcut o declarație care i-a revoltat pe sindicaliști. El le-a transmis atunci greviștilor că nemulțumirile lor legate de legea salarizării nu sunt justificate și a afirmat că această grevă se bazează pe minciuni şi dezinformare.

„Suntem la finalul acestei scurte ședințe de Guvern și fac câteva comentarii legate de subiectele de pe ordinea de zi și de greva din unele spitale de astăzi. Legat de grevă, în primul rând, îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare a acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii.

Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar, în mod evident, aceste creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești, în așa fel încât să nu ne întoarcem din punctul în care am plecat și, în anii următori, să avem salarii predictibile, salarii echitabile în sectorul public și în sectorul privat din România și să avem un echilibru bugetar care este absolut necesar pentru a construi pe baze sănătoase", a declarat, marți, Ilie Bolojan.