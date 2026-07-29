Nouă înșelătorie în România. Datele unor pensionari, folosite pentru credite frauduloase, sub pretextul unui proiect european de digitalizare

Polițiștii au descoperit o schemă prin care datele personale ale mai multor pensionari au fost folosite pentru contractarea unor credite frauduloase. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, au efectuat 4 percheziții domiciliare, în județele Călărași și Constanța, după ce datele unor pensionari au fost folosite pentru credite frauduloase, sub pretextul unui proiect european de digitalizare. Prejudiciul este de peste 1 milion de lei.

Polițiștii din Călărași au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri, după mai multe persoane au profitat de datele unor pensionari, sub pretextul unui proiect european de digitalizare, pentru a lua credite în numele lor.

Principalele suspecte sunt două femei de 37 și 40 de ani. Una dintre ele a deținut funcţii publice în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi și, ulterior, în cadrul Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud Muntenia din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Cealaltă este angajată în calitate de contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare de tip C.A.R., potrivit PJ Călărași. Prejudiciul total se ridică la suma de 1.044.000 de lei. Trei persoane au fost duse la audieri, iar cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore.

Pe scurt

Cum au devenit pensionarii victime ale înșelăciunii?

Potrivit anchetatorilor, cele două femei le-au spus angajaților unor primării că trebuie să înscrie pensionari într-un grup-țintă, promitându-le beneficiarilor diverse beneficii materiale. După ce au obținut datele de identificare ale pensionarilor, suspectele ar fi încheiat în numele acestora, fără acordul lor, 33 de contracte de credit la un C.A.R.

În ce perioadă au fost luate creditele frauduloase?

Suspecții au folosit datele pensionarilor în perioada 03.04.2025 – 23.06.2026.

De unde sunt victimele înșelăciunii?

Contactată de DC NEWS, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași, agent de poliție Florentina Alexandra Dumitrescu, a precizat că pensionarii care au devenit victime ale acestei înșelăciuni sunt din Călărași.

Câți pensionari sunt victime ale acestei înșelăciuni?

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași, agent de poliție Florentina Alexandra Dumitrescu, deocamdată nu se știe numărul total al pensionarilor care au devenit victime ale acestei înșelăciuni. Oamenii legii continuă cercetările în vederea identificării tuturor celor prejudiciați.

Despre ce proiect european de digitalizare este vorba?

Proiectul european de digitalizare invocat de cele două femei nu exista, a explicat Florentina Alexandra Dumitrescu pentru DC NEWS.

Ce este un C.A.R.?

Un C.A.R. este o Casă de Ajutor Reciproc, o organizație fără scop lucrativ care oferă membrilor săi servicii financiare, în special împrumuturi.

Precizările Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași

Polițiștii au precizat că în urma celor patru percheziții efectuate au ridicat în vederea confiscării sume de bani, telefoane mobile utilizate la comiterea infracțiunilor, documente privind efectuarea unor tranzacții financiare, precum și alte înscrisuri referitoare la activitatea infracțională reținută în cauză.

"La data de 27 iulie a.c. , polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, au efectuat 4 percheziții domiciliare, în județele Călărași și Constanța, la persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 3 aprilie 2025 – 29 mai 2026, două persoane de sex feminin, de 37 și 40 de ani, ar fi indus în eroare două angajate ale unor unități administrativ-teritoriale din județul Călărași, cu privire la un proiect european de digitalizare pentru care este necesară înscrierea unui grup-țintă format din pensionari. Persoanelor vizate li s-ar fi prezentat că, prin participarea la proiect, urmau să beneficieze de foloase materiale.

Folosindu-se de datele de identificare obținute astfel, cele două persoane de sex feminin ar fi solicitat și încheiat, în mod fraudulos, 33 de contracte de credit la o instituție financiară nebancară, cauzând un prejudiciu de 1.044.000 de lei.

Totodată, la data de 7 mai a.c., o altă femeie, de 41 de ani, ar fi falsificat semnătura unui bărbat și ar fi sprijinit activitatea infracțională, prejudiciul cauzat în acest caz fiind de 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea confiscării sume de bani, telefoane mobile utilizate la comiterea infracțiunilor, documente privind efectuarea unor tranzacții financiare, precum și alte înscrisuri referitoare la activitatea infracțională reținută în cauză.

De asemenea, au fost puse în executare 3 mandate de aducere, iar persoanele au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași pentru audieri.

Față de cele două femei, de 37 și 40 de ani, a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călărași și I.P.J. Constanța.

Precizăm că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași.

Precizările Parchetului Călărași





Parchetul Călărași a explicat care sunt motivele care au stat la baza reținerii preventive a celor două femei, explicând totodată că acele credite au fost contractate fără ca persoanele care aveau calitate de debitori sau giranți să le solicite. Semnăturile aferente întregii documentații de credit au fost falsificate.

"În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Biroul de informare şi relaţii cu publicul al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi este împuternicit să vă comunice următoarele date, pentru corecta informare a opiniei publice:

La data de 28.07.2026 Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi a solicitat Judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Călăraşi arestarea preventivă a două persoane de sex feminin, inculpate în cauză, pe o durată de 30 de zile. Propunerea de arestare a fost admisă. Faţă de acestea, prin ordonanţa procurorului de caz din data de 27.07.2026 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de “înșelăciunea” prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C.pen. și “falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, ambele infracțiuni cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (forma continuată – 33 acte materiale) și art. 38 alin. (1) C.pen.

În ordonanţa procurorului s-a reţinut că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de

fapt:

În perioada 03.04.2025 – 23.06.2026, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, profitând de încrederea conferită de funcţiile publice exercitate în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi și, ulterior, în cadrul Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud Muntenia din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, inculpata ar fi indus în eroare angajatele a două unități administrativ-teritoriale din județul Călărași, cu privire la existenţa unui proiect european de digitalizare, destinat unor categorii de persoane vulnerabile (pensionari), urmărind astfel și reușind să obțină datele personale ale mai multor persoane interesate de participarea la pretinsul proiect.

În continuare, inculpata ar fi determinat-o şi ajutat-o pe cealaltă inculpată, angajată în calitate de contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare tip C.A.R., să inducă în eroare, prin mijloace frauduloase, persoana juridică, prin solicitarea şi încheierea unui număr de 33 de contracte de credit, fără ca persoanele care aveau calitate de debitori sau giranți să solicite aceste credite și prin contrafacerea semnăturilor aferente întregii documentații de credit, în scopul de a obține foloase patrimoniale, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 1.044.000 lei.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea şi arestarea preventivă reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu pot înfrânge, în nici un fel, principiul prezumţiei de nevinovăţie", a transmis Parchetul Călărași.

Cum ajung infractorii să ia credite în numele tău. Avertismentul analistului Adrian Negrescu

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, acum ceva timp, modul în care infractorii cibernetici fac credite online folosindu-se de datele personale ale românilor.

"În esenţă, cele mai multe astfel de credite frauduloase se dau pe internet, prin intermediul IFN-urilor care dau credite online. Infractorii țintesc IFN-urile care au cele mai slabe sisteme de securitate, care nu au o verificare biometrică riguroasă și le păcălesc cu tehnologia Deepfake sau pur și simplu editând fotografii în Photoshop dacă verificarea nu este în timp real.

În aceste condiții, deși nu putem controla 100% dacă cineva ne fură buletinul fizic, putem limita daunele. În primul rând, nu trimiteți poze cu buletinul pe WhatsApp, Messenger sau e-mail către anunțuri de angajare dubioase, 'premii' sau vânzări pe site-urile online. Este cea mai comună metodă de a culege date pentru fraude. Verificați-vă situația la Biroul de Credit, pe pagina lor de internet și activați-vă alertele. Mai mult chiar, unele aplicații bancare sau servicii terțe oferă notificări dacă CNP-ul tău este interogat la Biroul de Credit", a explicat analistul economic Adrian Negrescu într-o postare pe Facebook.