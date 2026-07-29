Noi alerte cu drone în România, după amenințările lansate de Zaharova. General (r) Mîndrescu arată ce urmărește, de fapt, Rusia

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Noi alerte cu drone în România. Mai multe ținte aeriene au fost depistate aproape de granița cu Ucraina. Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din județul Tulcea a primit mesaj RO-Alert. În plus, în Constanța a fost emisă o alertă cu bombă. S-a întâmplat după ce Rusia a acuzat România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și amenințat cu represalii.

Ministerul Apărării din România a anunțat, miercuri, 29 iulie, că mai multe ținte aeriene au fost depistate la frontiera fluvială cu Ucraina, în apropiere de Tulcea. Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din zonă a fost alertată prin mesaj RO-Alert. De această dată dronele nu au pătruns pe teritoriul României. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Pe scurt:

Ce s-a întâmplat în județul Tulcea? De ce două F-16 au fost ridicate de la sol?

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Cele două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Ce s-a întâmplat în Constanța? Dronă sau bombă?

În Constanța a fost emisă o alertă cu bombă. Autoritățile au decis închiderea temporară a portului până la finalizarea verificărilor.

De ce Rusia amenință România?

Rusia amenință România după expulzarea unui diplomat rus, măsură luată de autoritățile de la București în semn de protest față de ultimele incidente cu drone rusești din țara noastră.

Ar trebui să ne fie teamă de amneințările Rusiei?

Nu este prima oară când Rusia lansează amenințări la adresa României. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, cea care acuză Bucureștiul că ar fi înscenat incidentele cu drone, este deja bine cunoscută pentru discursul său agresiv.

Ce spun experții?

General (r) Mircea Mîndrescu a declarat pentru DC NEWS că aceste noi amenințări se adaugă la cele care au mai existat, iar țara noastră trebuie să rămână fermă și să continue cooperarea cu NATO și aliații din UE pentru a descuraja Rusia.

Precizările MApN despre alerta din Tulcea

MApN a transmis că menține contactul permanent cu structurile aliate și continuă monitorizarea în timp real a spațiului aerian de la frontierele României, după aceste noi incidente.

"Miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10.30, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de 20 km N-V de Insula Șerpilor.

Pentru monitorizarea situației și securizarea spațiului aerian național, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, sub comandă NATO, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea la ora 10.57.

Conform procedurilor stabilite pentru astfel de situații, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 11.12.

Țintele aeriene și-au continuat evoluția în spațiul aerian al Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Ulterior, au fost raportate explozii pe partea ucraineană.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.30. MApN menține contactul permanent cu structurile aliate și continuă monitorizarea în timp real a spațiului aerian de la frontierele României",a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Alertă cu bombă în portul Constanța. Mesajele au venit prin SMS, de pe două numere, din Ucraina și Polonia, potrivit lui Miruță

Tot astăzi a fost anunțată o alertă cu dronă în portul Constanța. Activitatea din port a fost suspendată, iar la fața locului au fost trimiși polițiști, pompieri, ofițeri ai Serviciului Român de Informații și geniști, pentru a efectua verificări.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt al IPJ Constanța, declarase inițial pentru DC News "că sunt doar niște mesaje trimise pe telefoanele celor de la ANR. Nu este nimic confirmat în mod oficial, dar se fac verificări"

Ulterior, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, a precizat că alerta cu drona explozibilă a fost transmise prin SMS de pe două numere de telefon, unul cu prefix de Ucraina și altul din Polonia.

General (r) Mircea Mîndrescu: Trebuie să ne obișnuim cu această realitate

În contextul acestui nou val de amenințări la adresa securității României, apărut după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și a spus că Moscova va veni cu represalii la expulzarea unui diplomat rus, DC NEWS l-a contactat pe generalul (r) Mircea Mîndrescu pentru a afla cum ar trebui să reacționeze autoritățile de la București în acest context și dacă românii au motive de îngrijorare.

"Sunt noi amenințări care se adaugă la cele care au mai existat. Nu intră la altă categorie decât la amenințări. (...) Vedem că Rusia este în continuare agresivă în comunicare, continuă războiul hibrid. Trebuie să ne obișnuim cu această realitate. Este evident că România are de a face cu un război hibrid care urmărește descurajarea României în acționa alături de aliații NATO și de partenerii din UE. Este evident că nu putem să sprijinim agresiunea Rusiei și este evident că nu avem cum să nu susținem acțiunea de apărare, perfect legală, a Ucrainei, în fața acestei agresiuni", a declarat generalul Mircea Mîndrescu.

Întrebat cum ar trebui să reacționeze România la aceste amenințări lansat de Rusia. Mircea Mîndrescu a explicat că fermitatea rămâne cheia, dar și întărirea capacității de apărare.

"România trebuie să fie fermă, în sensul că trebuie să-și susțină în continuare principiile. De asemenea, trebuie să-și întărească capacitatea de apărare. (...) Totodată, avem nevoie în continuare de cooperarea cu aliații, astfel încât să avem acea putere, acea reziliență, din toate punctele de vedere, care să ne conducă la atingerea acelui moment în care nu vom mai avea amenințări la adresa suveranității naționale", a mai spus Mircea Mîndrescu pentru DC NEWS.

Ce a făcut până acum România pentru a "taxa" Rusia

Înainte de incidentele de astăzi, timp de trei zile consecutive, 24, 25 și 26 iulie, România a interceptat și a doborât trei drone care au încălcat spațiul aerian național, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței române. Apoi, luni, 27 iulie, au fost raportate noi astfel de incidente, dar fără ca vreo altă dronă să fie doborâtă. Până acum autoritățile de la București au luat următoarele măsuri:

L-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe pentru a protesta oficial față de încălcările repetate ale spațiului aerian românesc;

A declarat persona non grata și a expulzat un diplomat rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București;

A transmis că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru incidentele produse în apropierea graniței țării.

În plus, ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigaţiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de provenienţă rusească. Asta, dar și expulzarea diplomatului rus a înfuriat Moscova.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a scris într-o postare pe site-ul ministerului că poporul român nu ar fi de acord cu acuzaţiile guvernului său. Mai mult, a acuzat direct România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și a amenințat cu represalii.

Asta a făcut și Vladimir Lipaev, luni, după ce a văzut resturile de drone.

"La 27 iulie, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost invitat la MAE al României, unde i-a fost prezentat un protest în legătură cu pretinsa încălcare a spațiului aerian național de către „vehicule aeriene fără pilot rusești” și i s-a comunicat decizia privind expulzarea unui angajat al Ambasadei.

Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament.

Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns.

Ambasadorul a subliniat că Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei.

Atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este „inadmisibilă și intolerabilă”, conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești.

Șeful misiunii diplomatice a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei.

Expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federației Ruse nu va rămâne fără răspuns", a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Rusiei la București.