Imagini șocante publicate de un șofer de la tractări lovit în timpul unei intervenții. ”Astăzi am fost eu” VIDEO

Nu ne omorâți pe cei care venim să vă ajutăm! - este mesajul unui șofer al unei autoplatforme lovit în timpul unei intervenții.

”Astăzi am fost eu... Mâine poate fi unul dintre colegii mei. În timp ce efectuam o tractare și încercam să ajut un șofer rămas în pană, am fost lovit. Am ajuns la spital cu răni și contuzii.

Noi, cei care facem tractări, intervenim atunci când aveți cea mai mare nevoie. Venim indiferent de oră, pe ploaie, noaptea sau în caniculă, ca să vă scoatem din necaz.

Vă rog din suflet: respectați-ne în trafic!

Încetiniți când vedeți o autoplatformă sau un vehicul de intervenție. Păstrați distanța. Fiți atenți și răbdători.

O secundă de neatenție poate însemna o viață distrusă.

Nu ne omorâți pe cei care venim să vă ajutăm!

Dacă vedeți o autoplatformă oprită pe marginea drumului, gândiți-vă că lângă ea poate fi un om, un tată, un soț, un prieten, care își face meseria și încearcă să ajute pe altcineva.

Distribuiți acest mesaj. Poate ajunge la cineva și va salva o viață. Respect în trafic înseamnă vieți salvate!” scrie șoferul.

Imaginile sunt șocante, dar și mai șocante sunt comentariile. Cei mai mulți îl fac vinovat pe șoferul autoplatformei, pentru că nu a pus triunghiul reflectorizant, deși, din imagini, nu se poate constata dacă este pus sau nu, dar și că nu purta vestă reflectorizantă, deși pare că are un tricou cu dungi reflectorizante. Majoritatea consideră că șoferul care nu a evitat obstacolul de pe banda sa, respectiv o mașină și un om, nu avea niciun motiv să oprească și să se intereseze de starea celui lovit pentru că acesta nu avea ce căuta în fața mașinii.

Totuși, e bine de știut că atunci când întâlnești un obstacol pe drum, legislația rutieră îți impune să reduci viteza, să te asiguri și să efectuezi ocolirea sau depășirea cu maximă prudență.

Însă, șoferii care au comentat la filmarea de mai sus susțin:

Schimbă titlul postării, scrie ca nimeni să nu facă ca tine, că tu ai avut noroc, dar cu așa comportament, neatenție, poti termina mai rău și distruge viața unui alt șofer.

Păi prea ziceai că ți-a luat mă-ta stadă. Poate data viitoare te înveți minte să dai și tu un pic de atenție.

Nu faceți ca el că muriți, purtați vestă, puneți triunghi reflectorizant, nu vă plimbați pe bandă ca pe bulevard.

Nu ai ce să cauți pe stradă ca la tine în curte, fără a semnaliza că ești oprit pentru o avarie.

Deși fiecare participant la trafic pare că a încălcat legislația rutieră, când loviți un obstacol în trafic, mai ales când vorbim despre un om, care ar trebui să fie conduita, ca șofer? Ce părere aveți?