Se înţeleg PSD şi UDMR pentru un nou Guvern? Bogdan Chirieac explică varianta cea mai bună. Numărul de voturi necesare, o piedică

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Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură la începutul lunii mai, însă până acum nu a fost învestit un alt Executiv. Asta deşi preşedintele Nicuşor Dan a făcut două nominalizări, în persoanele lui Eugen Tomac şi Adrian Veştea.

Dacă Adrian Veştea nu a reuşit să adune numărul necesar de voturi în Parlament, Eugen Tomac a decis să îşi depună mandatul înainte de a merge în Parlament. De atunci, singurele propuneri de premier care au mai ajuns pe masa lui Nicuşor Dan au fost Sorin Grindeanu, din partea PSD, respectiv Siegfried Mureşan, din partea PNL-USR-UDMR. Preşedintele nu a mai făcut, însă, o nominalizare, afirmând că niciunul dintre cei doi nu are o majoritate în Parlament.

Conform surselor România TV, preşedintele Nicuşor Dan şi-ar dori acum urgentarea numirii premierului. Nicuşor Dan ar fi transmis liderilor partidelor pro-occidentale că Eugen Tomac ar putea fi din nou desemnat. Însă ar mai exista o variantă de premier. Cheia ar fi la UDMR, conform sursei citate, iar partidul condus de Kelemen Hunor ar fi ajuns la un acord de principiu cu PSD pentru încheierea crizei politice.

"Cei din UDMR și-au dat seama că dacă merg pe aceeași linie, dacă merg pe aceeași strategie a blocajului care este promovată de Ilie Bolojan, exact premierul demis va face din UDMR un partid cu zero șanse de a mai intra în Parlament la viitoarele alegeri parlamentare. De asemenea, liderii UDMR nu mai vor să gireze incompetența, dar și abuzurile grupării Ilie Bolojan - USR. Și dacă ne uităm cu atenție la pozițiile pe care UDMR le-a avut și în trecut, vedem tot timpul că UDMR a ales calea echilibrului și calea constituțională.

În ceea ce privește Partidul Social-Democrat, ei bine, social-democrații au cedat, nu ridică pretenții de a avea premierul, însă PSD vrea o guvernare capabilă și care să rezolve problemele urgente. Dar foarte important, PSD spune foarte clar în continuare: acest guvern trebuie să fie fără Ilie Bolojan și fără USR, având în vedere agenda paralelă pe care o au aceștia din urmă", transmite România TV.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpoş, pe acest subiect. Conform lui Chirieac, numărul de parlamentari pe care îl au PSD şi UDMR împreună nu garantează trecerea unui Guvern.

"Criza Guvernului, în opinia mea, rămâne.

În mod normal, ar trebui să fie un premier care are un partid în spate. Dacă vreți, la o aritmetică simplă, ar fi mai bine să fie un premier cu un singur partid mare decât un premier cu trei partide mai mici. Și între ele mai sunt probleme. Dar nu se poate. Deci eu nu cred că UDMR-ul va ceda. Dar chiar şi dacă va ceda UDMR-ul și trece de partea PSD, PSD-ul are 127 de parlamentari, iar UDMR-ul 31, înseamnă 158", a precizat Bogdan Chirieac.