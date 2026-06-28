Victor Ponta susține că România riscă o criză mai gravă decât cea din 2010 și retrogradarea la junk: "O fac intenționat!"

Victor Ponta, fost premier al României. Foto: Agerpres

Victor Ponta avertizează că România traversează „cel mai rău moment din ultimii 35 de ani” și ar putea intra într-o criză mai severă decât cea din 2010, cu risc de instabilitate politică și economică majoră.

Victor Ponta a descris actuala situație politică drept „cea mai mare criză din ultimii 35 de ani”, avertizând că România ar putea intra într-o perioadă de instabilitate severă dacă se ajunge la alegeri anticipate. Invitat într-o emisiune la România TV, moderată de Ioan Korpoș și Silviu Mănăstire, fostul premier a lansat critici dure la adresa clasei politice și a susținut că o eventuală criză de guvernare ar putea lăsa țara fără o conducere efectivă pentru luni de zile. În acest context, Ponta a avertizat și asupra riscurilor economice, afirmând că România s-ar putea confrunta cu retrogradarea la junk și o criză chiar mai gravă decât cea din 2010.

"E cel mai rău lucru din ultimii 35 de ani"

„Se întâmplă ceva foarte rău. E cel mai rău lucru din ultimii 35 de ani. Nu folosesc cuvinte mari ca să sperii oamenii, dar e prima dată după 35 de ani, chiar dacă noi am mai fost în crize economice și politice în 2010, în anii '90, când nu prea se găsesc soluții. Pentru politicieni poate să fie un lucru bun alegerile anticipate, chiar dacă nu pare. E o ieșire pentru ei. Totuși, pentru români nu e bine deloc. În următoarele 6 luni, de acum încolo, nu va conduce nimeni România dacă ajungem în acest scenariu. M-am uitat pe cifre recent și îmi e clar că, dacă nu avem o propunere de premier azi sau mâine, care să fie votată cel târziu marți, de miercuri Parlamentul, conform Constituției, intră în vacanță. Nu vor mai veni 233 să-și lase vacanțele pentru a rezolva încăpățânarea lui Bolojan. Vom rămâne cu un guvern fără puteri. Nu poate da niște ordonanțe simple.

"România va fi în faliment. Nu vom mai avea bani pentru spitale, școli, poliție, salarii, nu mai zic de pensii"

E pentru prima dată în istoria României, în ultimii 35 de ani, când, pe parcursul vacanței parlamentare, nu există o lege de abilitare a Guvernului pentru ordonanțe. Fără 6 miniștri, pentru că știm că cele 6 ministere care au fost conduse de PSD acum se află sub ordinea secretarilor generali, o să avem probleme. Sunt doi miniștri esențiali, domnul Predoiu și domnul Nazare, Interne și Finanțe, care sunt pe altă parte decât domnul Bolojan din momentul în care s-au dus lângă Veștea. O să avem un guvern userist, lăsat singur la Victoria, cu Bolojan în frunte, și o să intrăm în junk. Indiferent de câți bani va arunca Banca Națională pe piață în toamnă, România va fi în faliment. Nu vom mai avea bani pentru spitale, școli, poliție, salarii, nu mai zic de pensii. (...)

"USR sabotează intenționat negocierile prin orice mijloace pentru a ajunge la junk"

Ce vreau să spun, fără să sperii oamenii, pentru că și așa au destule necazuri pe cap, este că, dacă Nicușor Dan azi sau mâine nu își ia inima în dinți să propună un prim-ministru, un ministru care va trece, o să avem niște probleme enorme. USR-ul este creația unor cercuri economice și politice din afara României. USR sabotează intenționat negocierile prin orice mijloace pentru a ajunge la junk. De ce vor să ne bage în junk? Așa cum useriștii au rezolvat cu programul SAFE și au dat 16 miliarde la nemți și francezi, acum se dorește să dăm ce mai avem, precum Romgaz, Hidroelectrica, Transelectrica, pe prețuri de nimic. Jocul este băgarea în faliment a României pentru a ajunge în punctul în care să dăm tot ca să ne salvăm.

"Grecii au reușit să treacă atunci prin acel dezastru pentru că erau în zona euro. Cine va fi noul elev rău? România o să fie"

Eu îmi fac datoria să le spun oamenilor că ar trebui să se pregătească de ceva ce va fi mai rău decât în 2010. Avem și un alt context internațional față de atunci. Banii din PNRR s-au terminat, Europa dă acum toți banii în Ucraina și pentru înarmare. Nu o să ne dea nouă. Eu nu văd să se termine conflictul între Iran, Israel și Statele Unite. Iar semnează și probabil iar urmează să-și arunce niște bombe. Noi nu suntem Grecia pentru că nu suntem în zona euro. Grecii au reușit să treacă atunci prin acel dezastru pentru că erau cu moneda euro și însemna să pice euro. I-au jumulit, dar i-au ținut acolo. Pe noi ne vor lăsa să cădem și ne vor da exemplu. Nu mai este Ungaria elevul rău din clasă, cum era pe vremea lui Orban. Cine va fi noul elev rău? România o să fie”, a spus Victor Ponta.

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