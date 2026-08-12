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Rămășițele unor soldați din Al Doilea Război Mondial și o motocicletă militară, descoperite în Dunăre / foto în articol

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 12 Aug 2026
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Sursa foto: Agerpres

Rămășițele a doi soldați germani din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost descoperite în Dunăre, la Budapesta, după ce nivelul apei a scăzut.

Lângă rămășițele celor doi soldați au fost descoperite plăcuțele lor de identificare, o motocicletă a armatei germane, Wehrmacht, care s-a păstrat în mare parte intactă, o verighetă și un scut Kuban, decorație de luptă acordată de Wehrmacht, potrivit BBC

Descoperirile oferă unor familii speranța că vor putea afla, după mai bine de 80 de ani de la încheierea războiului, ce s-a întâmplat cu rudele lor dispărute.

„Acum începe un adevărat puzzle, prin care vom încerca să stabilim identitatea celor doi morți”, a transmis Arne Schrader, reprezentant al Comisiei Germane pentru Mormintele de Război, pentru publicația germană Bild.

Epava a fost descoperită pe 2 august, după ce un trecător a observat o parte din motocicletă ieșind printre pietrele de pe malul Dunării, în centrul Budapestei. În timpul operațiunilor, echipa a găsit și mine antitanc, iar zona a fost închisă temporar pentru ca specialiștii în dezamorsarea bombelor să poată interveni. 

Potrivit Comisiei Germane pentru Mormintele de Război, plăcuțele de identificare și motocicleta s-au păstrat într-o stare remarcabil de bună datorită stratului de mâl amestecat cu ulei de pe fundul fluviului. Această comisie este o organizație germană non-profit care caută, recuperează și înhumează militarii germani morți în timpul războaielor.

Potrivit organizației, motocicleta ar fi un model DKW NZ 350-1, fabricat special pentru utilizare militară începând din 1944. 

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Cei doi soldați urmează să fie înhumați lângă Budapesta 

Comisia a început demersurile pentru identificarea celor doi soldați și le oferă familiilor care mai au rude dispărute posibilitatea de a verifica numele în baza sa de date.

Procesul ar putea dura, deoarece trebuie stabilit dacă plăcuțele de identificare și scutul Kuban găsite la fața locului au aparținut cu adevărat celor doi militari ale căror rămășițe au fost descoperite.

„Numele persoanelor cărora le-au aparținut inițial obiectele vor putea fi găsite, probabil, rapid, însă acesta este doar primul pas”, a transmis comisia. 

„Mai sunt prea multe piese ale puzzle-ului care trebuie puse cap la cap, iar rezultatul este incert”, a mai transmis aceasta.

Analiza oaselor este foarte importantă pentru stabilirea identității celor doi militari, care urmează să fie înhumați în cimitirul militar german din Budaörs, lângă Budapesta.

Capitala Ungariei a fost scena unor lupte intense între Armata Roșie și Wehrmacht spre finalul celui de-Al Doilea Război Mondial

Recent, în Dunăre au mai fost descoperite și alte rămășițe ale războiului, inclusiv o epavă fragmentată în apropiere de Prahovo, Serbia. 

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