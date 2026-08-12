Ucraina anunță că a lovit trei nave de război rusești în portul Novorossiisk

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Serviciul de securitate SBU al Ucrainei a anunţat miercuri că forţele Kievului au atacat trei nave de război şi alte instalaţii într-un atac cu drone şi rachete asupra bazei navale ruseşti de la Novorossiisk de...

Serviciul de securitate SBU al Ucrainei a anunţat miercuri că forţele Kievului au atacat trei nave de război şi alte instalaţii într-un atac cu drone şi rachete asupra bazei navale ruseşti de la Novorossiisk de la Marea Neagră, relatează Reuters și Agerpres.

Un comunicat al SBU pe Telegram a precizat că două dintre nave, fregatele Amiral Essen şi Amiral Makarov, transportau rachete ruseşti Kalibr. A treia era o navă de patrulare.

"Atacul asupra acestei baze are o semnificaţie strategică", se arată în comunicat.

"SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră şi de a-şi folosi forţele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei", se mai arată în comunicat.

Atac masiv cu drone asupra orașului Novorossiisk

Ucraina a lovit oraşul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, atac care, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a ţintit acolo baza navală rusă, în timp ce surse ruseşti vorbesc de asemenea despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, au relatat miercuri agenţiile Reuters şi EFE.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află oraşul Novorossiisk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona şi a ucis cel puţin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.

Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line.



Our Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/oRR5cG0vq6 — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 12, 2026

Companiile ruse caută echipamente de apărare împotriva dronelor

Între timp, cererea de sisteme de apărare împotriva dronelor din partea companiilor private din Rusia a crescut de 6,6 ori în prima jumătate a anului 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, pe fondul campaniei susţinute de atacuri ucrainene cu drone, scrie miercuri presa rusă, preluată de agenţia EFE.

Astfel, cererea de echipamente defensive împotriva dronelor a ajuns la 441,3 milioane de ruble (5,32 milioane de dolari) în prima jumătate a acestui an, potrivit ziarului Vedomosti.

Aceste echipamente includ bariere şi plase de protecţie, sisteme de comunicaţie, detectare şi război radio-electronic, precum şi drone interceptoare neexplozive.

Companiile private încearcă în acest mod să-şi protejeze instalaţiile în faţa atacurilor ucrainene, al căror număr a crescut considerabil de la începutul anului.

Experţii citaţi de presa rusă afirmă că această creştere a achiziţiilor pentru astfel de sisteme din partea sectorului privat a survenit mai ales după ce preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului la sfârşitul lunii mai să asiste companiile în dezvoltarea apărării lor împotriva dronelor. În acest timp, autorităţile ruse au transferat tot mai mult către sectorul privat sarcinile de protecţie a infrastructurilor naţionale.