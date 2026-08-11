Zborurile în Malta, perturbate de erupția vulcanului Etna

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Un nor de cenuşă provenit de la vulcanul Etna din Sicilia a perturbat zborurile pe aeroportul din Malta.

Un nor de cenuşă provenit de la vulcanul Etna din Sicilia a ajuns marţi deasupra Maltei, forţând companiile aeriene să anuleze mai multe zboruri pe aeroportul din Malta în plin sezon turistic estival, informează Reuters și Agerpres.

Ne confruntăm cu perturbări ale zborurilor din cauza norilor de cenuşă vulcanică de deasupra Arhipelagului maltez în urma activităţii curente a vulcanului Etna, a precizat Aeroportul Internaţional din Malta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit unui purtător de cuvânt, 19 zboruri au fost anulate până marţi la prânz şi alte câteva curse au avut întârzieri semnificative.

Aeroportul din Malta este situat la circa 220 de kilometri sud de Muntele Etna, cel mai activ vulcan din Europa, care a început să erupă din nou săptămâna trecută, forţând închiderea principalului aeroport din Sicilia, în oraşul Catania, pentru mai multe zile.

Pasagerii care aveau curse programate să plece din Catania şi din Malta au fost sfătuiţi să verifice statutul călătoriei lor înainte să vină la aeroport.

Erupţia vulcanului Etna continuă. Mii de turişti sunt afectaţi

Mii de turişti erau blocaţi marţi pe insula italiană Sicilia, în timp ce vulcanul Etna continua să arunce în atmosferă nori de cenuşă după erupţia de săptămâna trecută, transmite agenţia de presă DPA.

Un număr redus de avioane au putut decola şi ateriza pe cel mai mare aeroport de pe insulă, situat în Catania, la sud de vulcanul Etna.

Marţi dimineaţă, un singur avion a reuşit să decoleze, pentru o cursă internă, în timp ce toate aterizările au fost suspendate până seara.

Cel mai activ vulcan din Europa expulzează încă de vineri cantităţi însemnate de cenuşă şi roci incandescente.

Potrivit Institutului naţional de geofizică şi vulcanologie (INGV) din Italia, fluxuri dense de lavă s-au revărsat din două deschideri situate la altitudini de 2.360 de metri, respectiv 2.750 de metri. În cursul nopţii, s-a format o nouă deschidere, la o altitudine de aproximativ 1.900 de metri.

Vulcanul Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, este monitorizat îndeaproape din cauza erupţiilor sale frecvente.

Traficul aerian a fost perturbat marţi, pentru a cincea zi la rând, în plin sezon turistic, autorităţile din domeniul aviaţiei fiind nevoite să ia decizii din scurt cu privire la deplasarea aeronavelor.

Aeroportul din Catania este vizat în prezent de cel mai înalt nivel de avertizare, codul roşu.

Pasagerii încearcă să se reorienteze către aeroportul din Palermo. Se estimează că aproximativ 30.000 de persoane sunt afectate în prezent.

Mulţi turişti din Sicilia au fost nevoiţi să-şi prelungească şederea, locurile de cazare de pe insulă fiind rezervate în totalitate. Unele persoane au fost nevoite să doarmă în aeroport, notează DPA.

Actorul italian Filippo Lagana a postat pe Instagram că un autobuz care făcea conexiunea între Catania şi Palermo percepea 700 de euro pentru o călătorie de aproximativ 200 de kilometri. Trenurile spre capitală, unde zborurile internaţionale sunt mai accesibile, sunt supraaglomerate.

Motoarele numeroaselor avioane parcate pe pista din Catania trebuie protejate, iar pistele trebuie curăţate în mod repetat.

Peste 12 milioane de pasageri tranzitează anual aeroportul din Catania.