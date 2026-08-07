Tensiunile Roma-Madrid au escaladat: Spania impune controale la frontieră pentru călătorii din Italia

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Tensiuni fără precedent între Roma și Madrid. Spania anunță că va impune controale la frontieră pentru toate călătoriile din Italia.

Tensiunile dintre Roma și Madrid au escaladat. Spania a anunțat că va impune controale la frontieră pentru toate călătoriile din Italia, transmite BBC. Decizia vine după ce în cursul zilei Spania amenințase că va impune contramăsuri împotriva Italiei dacă Roma nu elimină controalele impuse în urma crizei din Ceuta.

Măsurile anunțate de Spania vor intra în vigoare la miezul nopții și vor dura o lună. Acestea vin la o săptămână după ce Italia a introdus măsuri similare ca răspuns la valul de migranți care au dat năvală în Ceuta.

De ce au crescut tensiunile dintre Spania și Italia

Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat vineri, după ce Spania a cerut Italiei să își anuleze restricțiile până duminică - determinând Roma să spună că nu va accepta „ultimatumuri”.

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„Italia nu acceptă ultimatumuri sau cereri din străinătate cu privire la securitatea națională și controlul la frontieră”, a scris biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni într-un comunicat, conform Politico.

Nou val de migranți în Ceuta?

Italia declarase că intenționează să mențină controalele la frontieră cel puțin până în data de 15 august, când, potrivit Romei, Spania „se așteaptă ca un nou val de migrație” să lovească Ceuta.

Spania nu a anunțat că există posibilitatea unui nou flux de migranți. Rapoartele au fost alimentate de activitatea de pe rețelele sociale a utilizatorilor marocani care ar arăta că aceștia ar planifica o altă tentativă de a intra în Ceuta, relatează El Pais. Biroul prim-ministrului spaniol a declarat ziarului că monitorizează situația, dar nu se așteaptă la o repetare a scenelor de săptămâna trecută.

Totuși, reamintim că potrivit relatărilor din presa străină de săptămâna trecută, zecile de mii de migranți ar fi trecut granița din Maroc în Spania după o mobilizare pe rețelele sociale. Mai multe site-uri de știri din Spania, dar și din Maroc, au vorbit despre cinci grupuri de pe Facebook și mai multe conturi de pe TikTok care ar fi avut o activitate intensă în acele zile, cu scopul de a-i chema pe migranți să treacă granița în Ceuta. Pe conturile respective ar fi fost publicate hărți și trasee care îi ajutau pe oameni să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița. Grupurile ar fi folosit și mai multe hashtag-uri virale, printre care #ceuta și termeni arabi care în traducere înseamnă atac și foc. Vezi mai mult AICI.

Traversările de săptămâna trecută au marcat o nouă deteriorare a relațiilor dintre liderul socialist spaniol, Pedro Sanchez, și lidera conservatoare italiană, Giorgia Meloni - care a cerut de mult timp reguli mai stricte privind migrația în UE.

Cum argumenta Italia decizia de a suspendă temporar Acordul Schengen cu Spania

Italia, care nu are o frontieră terestră comună cu Spania, a declarat că decizia sa de a suspenda parțial acordurile Schengen a fost menită să împiedice migranții care au intrat în Ceuta să călătorească în Italia.

Madridul a respins această poziție, spunând că se bazează pe "argumente false" și că e "lipsită de orice fundament real", deoarece migranții care au intrat în Ceuta nu aveau nicio modalitate de a intra în Spațiul Schengen. Totodată, în răspunsul său la amenințarea Spaniei, guvernul italian a declarat că nu intenționează „sub nicio formă să reconsidere decizia de suspendare a aplicării Acordului Schengen pentru cetățenii țărilor terțe care sosesc din Spania, cel puțin până la 15 august și, în orice caz, până când riscurile de securitate și teroriste pentru Italia vor fi eliminate complet”.

Contramăsurile impuse de Madrid, se arată într-un comunicat al guvernului spaniol, sunt un răspuns la „presiunea persistentă a migrației ilegale cu care se confruntă Italia”.

Acestea vor rămâne în vigoare până pe 7 septembrie „cu excepția cazului în care o schimbare a circumstanțelor care au dus la adoptarea lor justifică modificarea acestei perioade”, a mai precizat Guvernul Spaniei.