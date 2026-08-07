Temperatură record a apei mării în Mallorca: 33 de grade Celsius

Autoritățile din Mallorca, o insulă din arhipelagul spaniol Baleare, au înregistrat o temperatură record de 33,02 grade Celsius în apele din largul coastelor acesteia în timpul actualului val de căldură, informează DPA.

Această măsurătoare a fost transmisă de o baliză din Marea Mediterană, potrivit Serviciului Național de Meteorologie din Spania (AEMET).

Chiar înainte să fie confirmată oficial de Autoritatea Portuară Spaniolă, care administrează baliza din largul insulei Dragonera, televiziunea de stat spaniolă RTVE a anunțat că acea măsurătoare a indicat cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în apele spaniole.

Temperaturile actuale ale apelor din vestul Mării Mediterane sunt cu patru grade Celsius peste valorile medii pe termen lung. Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice provocate de activitățile umane reprezintă principala cauză a acestor temperaturi în continuă creștere.

Acest lucru amenință, în același timp, ecosistemele marine sensibile și sporește riscul de furtuni violente însoțite de ploi torențiale în timpul toamnei.

Marea Mediterană, extrem de caldă, evaporă cantități enorme de apă și eliberează cantități uriașe de energie termică în straturile de aer aflate în proximitatea suprafeței apei.

Atunci când, în timpul toamnei, primele mase de aer rece venite din nord se deplasează peste aerul cald și umed, acesta din urmă se ridică rapid, dând naștere unui fenomen care poate genera furtuni severe.

Atât pentru turiști, cât și pentru localnici, temperaturile ridicate ale mării înseamnă deja că, pe litoral, aerul nu se răcorește nici măcar pe timpul nopții, umiditatea este crescută, iar o baie în mare este departe de a fi revigorantă, precizează Agerpres.