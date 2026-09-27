Alertă lângă o bază militară americană din Marea Britanie. Trump: Voiau să facă mari pagube

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Cei cinci bărbaţi arestaţi duminică de poliţia britanică în apropierea unei baze militare utilizate de armata americană în vestul Angliei voiau să facă "mari pagube".

Cei cinci bărbaţi arestaţi duminică de poliţia britanică în apropierea unei baze militare utilizate de armata americană în vestul Angliei voiau să facă "mari pagube", a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, potrivit căruia suspecţii erau în vizorul Statelor Unite "de mult timp", relatează France Presse.

Donald Trump: „Voiau să facă mari pagube bazei noastre”

"Sunt anchetaţi. Voiau să facă mari pagube bazei noastre şi colaborarea cu britanicii a funcţionat excelent", a declarat preşedintele american presei la sosirea sa în Chicago pentru un turneu de golf.

"Am lucrat în strânsă colaborare cu prietenii noştri americani şi am fost în contact în cursul zilei cu omologul meu Pete Hegseth", a indicat la rândul său ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, într-o intervenţie la congresul anual al laburiştilor la Liverpool.

Poliţia antiteroristă britanică anchetează asupra unui "incident major" survenit duminică în apropierea unei baze militare utilizate de aviaţia americană în vestul Angliei, lângă care au fost arestaţi cinci indivizi suspectaţi de "pregătirea unui act terorist".