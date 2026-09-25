Volodimir Zelenski: Donald Trump a aprobat licența pentru producerea în Ucraina a rachetelor Patriot

Președinții Ucrainei și SUA, Volodimir Zelenski (s) și Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Ucraina va putea produce rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, după ce președintele american Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Kievului licența necesară, a spus, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, vineri, 25 septembrie, că omologul său american Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Kievului o licenţă în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face faţă atacurilor ruse, transmite AFP.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, preşedintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licenţe pentru producerea rachetelor Patriot”, a spus Zelenski într-o întâlnire cu presa, după întâlnirea avută cu Trump la New York în această săptămână.

Zelenski: Lansarea producției de Patriot, între un an și un an și jumătate

Anterior, şeful statului ucrainean a estimat că lansarea producţiei de Patriot în Ucraina ar putea dura „între un an şi un an şi jumătate”.

La începutul lui septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licenţe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a părut că şi-a schimbat opinia de mai multe ori.

Rubio subliniase, totuşi, că acordarea licenţei nu ar oferi o „soluţie imediată” la problemele cu care se confruntă Ucraina.

De ce are nevoie Ucraina de sisteme Patriot

Chiar dacă Ucraina reuşeşte să intercepteze majoritatea dronelor ruse, mai dificil de contracarat sunt rachetele balistice, pe care Rusia le utilizează tot mai frecvent, în special pentru a ataca marile oraşe ucrainene.

Potrivit Kievului, interceptoarele PAC-3 pentru sistemele Patriot sunt singurele capabile de a distruge rachetele balistice ruse. Ele sunt foarte costisitoare şi dificil de obţinut, iar penuria lor la nivel mondial este agravată de războiul dintre SUA şi Iran izbucnit la finalul lunii februarie.

În ultimele luni, Ucraina şi Rusia şi-au intensificat loviturile cu rachete şi drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Ucraina.

Kievul şi alte nouă capitale europene anunţaseră în iulie crearea unei coaliţii de apărare antiaeriană ce include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice, ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot.

Ucraina a suferit pierderi umane tot mai mari în războiul cu Rusia pe măsura epuizării stocurilor de rachete interceptoare.

Şeful statului ucrainean a estimat că stocul de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot va ajunge anul acesta la 264, în scădere de la 675 în 2023 şi 364 în 2025. Statele Unite, unde se produc rachetele antibalistice respective, au dificultăţi în suplimentarea livrărilor, întrucât americanii şi-au consumat masiv rezervele în războiul cu Iranul.

Rusia respinge încetarea focului în Ucraina

Cu toate că Zelenski, prezent la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a cerut încetarea focului, Rusia a respins apelul. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Europa că urmăreşte o pauză în lupte pentru a „reaproviziona” arsenalele militare ale Ucrainei.

Pe de cealaltă parte, Zelenski a denunţat, de la tribuna ONU, „nebunia” ucigaşă a omologului său rus Vladimir Putin, îndemnându-şi aliaţii să menţină sancţiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului, potrivit Agerpres.